Carrera de la Mujer Murcia 2020: La carrera que une a las mujeres

La pista de atletismo Monte Romero, una de las sedes donde realiza sus entrenamientos el Club Atletismo Grupo Alcaraz, acogió ayer el primero de los cuatro entrenamientos programados por esta entidad y La Opinión previos a la Carrera de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo en Murcia sobre un recorrido de 5 kilómetros. Sesiones diseñadas para todas las edades y condiciones físicas se desarrollarán hasta el próximo martes abiertas a todas las mujeres que deseen llegar en mejor condición física a la cita.

«Correr no es solo correr», dice José Antonio Alcaraz, presidente del club y recordman nacional de 1.500 metros de veteranos. Por ello, el entrenamiento, que duró una hora, solo consistió durante un tercio del mismo a trotar por la pradera de la pista de atletismo. El resto consistió en ejercicios de movilidad y técnica, así como fortalecimiento muscular. «Adaptar el cuerpo a una actividad a la que no está acostumbrado» es el objetivo marcado por Alcaraz y Angélica Ginés, especialista en adaptación funcional y compensación muscular para corredoras, quien deja claro que «no hay que correr para adelgazar, hay que perder peso para correr». Por ello, en esas etapas iniciales los entrenadores recomiendan también «ejercicios acuáticos, que tengan menos impacto físico» y que la actividad se realice en días alternos, pero nunca dejando más de dos jornadas entre una y otra sesión. «Alargar la vida deportiva, ese es el objetivo», recalca Alcaraz. Para ello «es muy importante tener el abdomen fuerte, pero hay que ir poco a poco, sin meter mucho impacto en las primeras sesiones», apunta Ginés, ya que «muchas lesiones se producen por falta de adaptación, como tendinitis e inflamaciones».

Virginia Laborda es abogada. Tiene 45 años y dos hijos. Hace una semana acudió a la pista de atletismo para intentar animar a su niña mayor a que practicara el atletismo, un deporte al que ella ya estuvo enganchada hace unos años. Se sentó en la grada con el ordenador portátil mientras seguía el entrenamiento de su hija, pero se preguntó por qué ella no podía estar ahí abajo, en el tartán. Cerró el ordenador y bajó a la pista. «Llevo un par de años en el gimnasio. Antes también participé en carreras de 7 y 10 kilómetros, pero me paré. Ahora quiero volver a correr», dice Virginia, quien tiene una hermana, Silvia, tres años mayor que ella que practica triatlones y ha llegado a hacer un Medio Ironman. «Busco despejarme y sentirme libre, desconectar, hacer cosas que me hagan sentirme bien», dice.

Junto a ella también se apuntó a esta sesión de entrenamiento Toñi Vera, de 38 años, aficionada al mountain bike. Desde el primer año ha disputado la Carrera de la Mujer, una prueba que «nos ha motivado a un grupo de amigas a entrenar dos o tres semanas antes y a juntarnos», dice esta profesora del IES Gabriel Miró, de Orihuela. «Nos motiva mucho salir juntas, disfrutar de correr», añade Vera. Su amiga Juani Martos, de 41 años y también profesora –trabaja en el Colegio Sagrado Corazón de Librilla– le acompañó. «No corro, de hecho practico poco deporte, pero nos hemos animado y también he arrancado a cuatro o cinco compañeras del colegio a hacer esta prueba. Empezamos en la primera edición y es una prueba que nos motiva porque solo participan mujeres», comenta.

Tampoco faltó Elena Calmache, corredora de Llano de Brujas, que cuenta ya con una dilatada trayectoria ya en este tipo de pruebas y que se sumó a la jornada para adquirir más experiencias y seguir avanzando en su preparación.

Hoy continuarán las sesiones en el Polideportivo El Romeral, de Molina de Segura, donde a las seis y cuarto de la tarde, todas las mujeres que lo desean, podrán participar de otro entrenamiento totalmente gratuito. El lunes, también en Monte Romero a las seis, se desarrollará otra, mientras que el martes 3, otra vez en Molina, se llevará a cabo la última, también dirigida por Alcaraz y Ginés.