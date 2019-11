La Can We Run de Cartagena cierra hoy las inscripciones en El Corte Inglés

Mañana domingo se disputará en Cartagena la primera edición de la Can We Run, una cita que ya se desarrolla en distintas ciudades de nuestro país (Alicante, Zamora, Gijón, Málaga, Vigo, Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria) y que esta vez tendrá como escenario la ciudad portuaria, a partir de las diez de la mañana, con la carrera de 3 kilómetros, teniendo lugar a las 10.45 horas la marcha no competitiva sobre 1,5 kilómetros, con salida y meta en la Cuesta de El Batel.

Las inscripciones para la cita, organizada por Prensa Ibérica Media S.L., el ayuntamiento de Cartagena, Autoridad Portuaria y La Opinión de Murcia, con el patrocinio de True Instinct y El Corte Inglés, a través de canwerun.com, se podrán formalizar de manera hoy en El Corte Inglés de Cartagena (Alameda de San Antón, 52), en horario de diez de la mañana a ocho de la tarte en la sección de mascotas del centro comercial.

En el mismo horario y lugar podrán recogerse los dorsales y bolsa del corredor para cada una de las pruebas, recordándose la obligación de mostrar el DNI para su recogida, dándose igualmente la opción de recoger el de otra persona mostrar su justificante de pago, autorización firmada y DNI del participante. Por su parte, los menores de edad deberán presentar la autorización paterna disponible en la web de la prueba.

El 30% de los fondos recaudados se destinará a una protectora de animales, con la premisa de mejorar recursos en beneficio de perros abandonados que necesitan cuidados y atención, y en la búsqueda y captación de nuevos hogares para estos perros. Habrá trofeo para los primeros clasificados de cada categoría establecida en la prueba Runner (masculina, femenina y familia), con medalla para los tres primeros menores clasificados en la categoría Runner y Marcha.

Todos los inscritos recibirán una bolsa del corredor con camiseta Boomerang y bandana customizada para la mascota, así como bono regalo de 10 euros para compras a partir de 30 euros en el departamento de mascotas de El Corte Inglés; producto True Instinct y guía Travelguau.

Los perros participantes deberán contar con el microchip identificativo y correr con correa. Los dueños, por su parte, deben llevar puesta la camiseta acreditativa con el dorsal.

La presentación oficial del evento se llevó a cabo ayer en el Palacio Consistorial de Cartagena con presencia del segundo teniente de alcalde y concejal de las áreas de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, Manuel Padín, junto al jefe de Deportes de La Opinión, Dioni García, quienes destacaron el carácter familiar de la carrera.

Tras la entrega de premios, habrá exhibiciones caninas y de agility a partir de las once de la mañana, así como una pasarela de adopción a las 13.15 horas que promueva esta práctica a la hora de sumar un nuevo miembro a la familia, pero también evitar el abandono de mascotas.