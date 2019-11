Kiko Martínez y Saray Paredes, campeones de la Running Challenge

La VII Gala Running de la Región de Murcia, que se celebra el 9 de noviembre a partir de las ocho de la tarde en el Teatro Victoria de Blanca, coronará como campeones absolutos al pinatarense Franscico 'Kiko' Mariano Martínez y a la cartagenera Saray Paredes tras la disputa de las veintiséis carreras del calendario. El atleta del Inassa Premium, campeón de Máster 40, venció con 28.077 puntos, mientras que la cartagenera del Runtritón, primera sénior, sumó 27.809.

El podio absoluto masculino quedó completado por Javier Roca, del Spor-Ti, subcampeón absoluto y ganador M35 con 27.621 puntos, quedando tercero de la general y segundo M40 el atleta del CA Torre Pacheco Francisco Bermejo, con 26.901 puntos.

En el apartado femenino, tras Paredes concluyeron María Nicolás, del Grupo Alcaraz, campeona Máster 50 con 23.999 puntos, y la atleta del Correbirras Mari Carmen Ferrándiz, primera F45, con 23.495 puntos.

"Aún estoy sorprendida, porque cuando arranqué la temporada mi meta era la Liga Todoterreno -en la que ha terminado subcampeona absoluta- como preparación al gran objetivo, el Maratón Camino de la Cruz", señala Saray Paredes, que lograba la victoria en esa prueba en la distacia de maratón entre Mula y Caravaca el pasado 5 de octubre.

"Sin embargo, conforme iba avanzando el calendario vi que también me iba gustando el asfalto y Manu -su marido y preparador- me animó a que completara las 13 pruebas para poder ser 'Finisher' de la Running Challenge, y la verdad es que he acabado muy contenta por poder lograr la victoria", señala una atleta que, precisamente, destaca como momento más especial del curso el que vivió en la prueba inaugural del circuito, una Mar Menor Running Challenge en la que conseguía imponerse: "La hice como preparación para un 'ultra' y la gané. Recuerdo que me llamaron de la radio, tuvo una repercusión que no esperaba".

Aunque es momento de saborear la victoria, Saray ya cuenta algunos de los próximos objetivos para 2020, contando como premisa "empezar a preparar algunas medias maratones, aunque a buen seguro participaré en pruebas de la Running Challenge que me han encantado, como la Carrera Base Aérea de Alcantarilla, que está perfectamente organizada y es de las que no te quieres perder, y como ella otras tantas".

Por su parte, el bicampeón masculino del circuito también se mostró especialmente contento por su triunfo, frente a unos "rivales que todavía han sido más difíciles que el año pasado, como Javi Roca y Fran Bermejo. Hemos estado los tres peleando hasta el último momento", afirma. "Este año he planificado la temporada buscando las pruebas que mejor se adaptaban a mis cualidades, ha sido distinto pero también muy especial poder repetir triunfo".

La Ciudad Santa veía igualmente a 'Kiko' Martínez subirse a lo más alto del podio, en su caso en el 90K Camino de la Cruz, confirmándose asimismo como un todoterreno. De hecho, también ha logrado el subcampeonato absoluto en dicha liga, en una temporada donde tomó asimismo parte en el Maratón de Sevilla.

Si bien, no perdió la vista a una RCH que le ha brindado grandes momentos, con numerosos podios y, especialmente, victorias como las conseguidas en la #cieza10K y la Carrera Popular "Villa de Alguazas: "Recuerdo acudir a Cieza como a una carrera más, y de repente vi que iba realmente bien e incluso podía ganar. Creo que ha sido el 10K más rápido que he hecho, a pesar del perfil del circuito", señala. "También me hizo mucha ilusión la victoria en Alguazas, por no hablar de todo lo que me llevé a casa, con jamón incluido. Luego me costó bastantes kilómetros deshacerme de todo lo que me dieron...".

En el horizonte, una temporada en la que afrontará nuevos objetivos, como la Ruta de las Fortalezas o incluso los 101km. de Ronda, pero antes vendrá presumiblemente el Maratón de Murcia: "Han cambiado el circuito y lo más seguro es que lo prepare, también por calendario me viene bien". Sobre pelear por la 'triple corona' en la RCH, "todo depende de cómo empiece el año. Tengo que ver el calendario y, si veo que las pruebas se adaptan, es posible que lo intente".



Resto de campeones

Además de las mencionadas, en lo relativo a las primeras posiciones por categorías de la RCH, la Sub-23 es nuevamente para Sergio del Pozo, del Kampamento Base Cartagena (25.460 puntos), imponiéndose en la categoría sub-23 femenina Paqui Rodríguez, del Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras (11.749 puntos), mientras Antonio Vigueras, de la AD Llano de Brujas, es el campeón sénior masculino (25.495 puntos), así como la mencionada Saray Paredes. Se imponía en la categoría Máster 35 masculina Javier Roca, con Isabel Ángel, del CT Fuente Álamo, haciendo lo propio en la categoría femenina (21.111 puntos).

Francisco Mariano Martínez y la atleta del Grupo Alcaraz Consuelo Pastor (20.904 puntos) son los campeones M40, con victoria en Máster 45 para Fernando Heras, del Marathon Cartagena (24.151 puntos) y Mari Carmen Ferrándiz. En Máster 50 masculino logró el triunfo Francisco José Gómez, de Fondistas de Yecla (25.990 puntos), con victoria femenina para María Nicolás, mientras en M55 volvió a proclamarse vencedor el atleta del Runtritón Cartagena Eduardo Escolar (25.932 puntos), con victoria femenina para Fina García, del Mi Meta 42K (17.963 puntos).

Hicieron lo propio en M60 José Francisco Moreno, de Fondistas de Yecla (22.136 puntos) y un año más Estebana Esparza, del F. Álamo CjRural Regional (4.069 puntos), así como Domingo Pérez, del #RetoYoSíPuedo, en Máster 65 (19.511 puntos). Por su parte, el premio 'Gold Finisher' tras haber culminado las 26 pruebas del calendario, recaerá esta vez sobre dos hombres, Andrés Sánchez y Germán López.

SUB-23 MASCULINO

1. Sergio Del Pozo Pérez. Kampamento Base Cartagena. 25.460 puntos

SUB-23 FEMENINO

1. Paqui Rodríguez Casado. C.A. Nogalte – Hogar Puerto Lumbreras. 11.749 puntos

SENIOR MASCULINO

1. Antonio Vigueras Saéz. A.D. Llano de Brujas. 25.495 puntos

2. Agustín Valera De Gea. FalcoTrail Cehegín. 21.818 puntos

3. Miguel Ángel Bonache Ruipérez. A.D. Llano de Brujas. 17.355 puntos

SENIOR FEMENINO

1. Saray Paredes García. C.D. Runtritón Cartagena. 27.809 puntos

2. Desirée Martínez Mora. A.D. Llano de Brujas. 23.242 puntos

3. Myryan Cano Mora. A.D. Llano de Brujas. 17.915 puntos

MÁSTER 35 MASCULINO

1. Javier Roca Vicente. Spor-ti. 27.621 puntos

2. Carlos García Ortiz. Fondistas de Yecla. 26.370 puntos

3. Andrés Sánchez Marsal. 25.922 puntos

MÁSTER 35 FEMENINO

1. Isabel Ángel Raja. C.T. Fuente Álamo. 21.111 puntos

2. Carmen Cañavate Blaya. C.D. Runtritón Cartagena. 20.325 puntos

3. Loli Cuerda Santillana. Rajaos Runners. 9.943 puntos

MÁSTER 40 MASCULINO

1. Francisco Mariano Martínez Morales. Inassa Premium. 28.077 puntos

2. Francisco Bermejo Esparza. C.A. Torre Pacheco. 26.901 puntos

3. Santos Buendía Azorín. Rajaos Runners. 25.558 puntos

MÁSTER 40 FEMENINO

1. Consuelo Pastor Piñero. Grupo Alcaraz. 20.904 puntos

MÁSTER 45 MASCULINO

1. Fernando Heras Prieto. Marathon Cartagena. 24.151 puntos

2. Fernando José Molina Morazo. Rajaos Runners. 23.746 puntos

3. José Luis Molina Hernández. C.A. Villa de Blanca. 23.425 puntos

MÁSTER 45 FEMENINO

1. Mª Carmen Ferrándiz Crespo. Correbirras. 23.495 puntos

2. Inmaculada Marín Sánchez. Simplemente Runners. 22.421 puntos

3. Candi Andrada Barreto. F. Álamo CjRural Regional. 21.681 puntos

MÁSTER 50 MASCULINO

1. Francisco José Gómez Ortuño. Fondistas de Yecla. 25.990 puntos

2. José Antonio Téllez Almodóvar. Marathon Cartagena. 22.383 puntos

3. Javier Martínez Barqueros. Rajaos Runners. 19.702 puntos

MÁSTER 50 FEMENINO

1. María Nicolás Zomeño. Grupo Alcaraz. 23.999 puntos

MÁSTER 55 MASCULINO

1. Eduardo Escolar Saura. C.D. Runtritón Cartagena. 25.932 puntos

2. Antonio Aguilar Cervantes. C.D. Runtritón Cartagena. 24.988 puntos

3. Juan Francisco García Belmonte. Mi Meta, 42K. 23.300 puntos

MÁSTER 55 MASCULINO

1. Josefina García Larrosa. Mi Meta, 42K. 17.963 puntos

2. Juana María Cánovas Cano. Simplemente Runners. 16.035 puntos

MÁSTER 60 MASCULINO

1. José Francisco Moreno Lucas. Fondistas de Yecla. 22.136 puntos

2. Pedro Azorín Soler. Correbirras. 19.695 puntos

3. Norberto Guillén Albacete. 17.591 puntos

MÁSTER 60 FEMENINO

1. Estebana Esparza Egea. F. Álamo CjRural Regional. 4.069 puntos

MÁSTER 65 MASCULINO

1. Domingo Pérez Ruiz. #RetoYoSíPuedo. 19.511 puntos

2. José Luis Cánovas Ruiz. Soterravías. 17.279 puntos

3. Matías López Velázquez. Fondistas de Alcantarilla. 6.787 puntos