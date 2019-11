Beatriz Ríos, mejor española Máster 45 del Maratón de Nueva York

La doctora molinense Beatriz Ríos Morata se ha vuelto a superar. La campeona en 2018 de la liga de carreras populares Running Challenge y que el pasado mes de abril brilló en el Maratón de París, cumplió uno de sus sueños al completar otro de los grandes maratones del mundo, el de Nueva York, donde se congregaron 53.000 atletas.

Ríos, que pertenece al Grupo Alcaraz, mejoró su marca personal en siete minutos, estableciéndola en 3 horas, 16 minutos y 33 minutos pese a la dureza del recorrido, con un importante desnivel debido a los puentes que cruza la carrera. La murciana, que trabaja en el centro médico de Lorquí y es madre de dos niñas, acabó como la primera española de su categoría (Máster 45) y 422 de la general femenina entre más de 22.000 mujeres.



Segunda en el Cross de la Artillería

Ríos Morata, que hace dos semanas fue segunda en el Cross de la Artillería y que empezó a correr en 2015, se tuvo que levantar a las cinco de la mañana pese a que la carrera se iniciaba más de cinco horas después porque "tuvimos que coger un autobús que nos llevó hasta la línea de salida, donde estuvimos casi tres horas esperando para la salida en un ambiente de un frío terrible. Daba igual la ropa de abrigo que te pusieras", contó la murciana, quien también describió el recorrido como "bastante duro porque hay mucho sube y baja, muchos puentes y avenidas infinitas de largas, donde te aburres de no ver el fin".

A nivel personal se encontró mejor de lo que tenía previsto: "Las sensaciones fueron bastante buenas durante toda la carrera. Iba pensando en retenerme un poco, porque de lo contrario no iba a llegar y no quería que me pasara como en París, donde en los siete últimos kilómetros lo pasé mal. Pero viendo que las fuerzas no flaqueaban seguí a un ritmo más o menos constante, aunque con algún altibajo por los puentes".

La molinense, asimismo, destacó el gran ambiente que rodea la carrera: "Lo bueno de este maratón es que hay mucha gente animando. La carrera te lleva con tanta gente y se pasa relativamente rápido. Sin dolor, sin molestias y en 3 horas y 16 minutos, un tiempo que no me esperaba para nada. Me llevo para casa otra medalla de finishers de una de las grandes maratones del mundo", contó la murciana, que después de recuperarse del esfuerzo volverá a los entrenamientos con el Grupo Alcaraz.