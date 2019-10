Esther Sánchez y Francisco Alfonso Nicolás, campeones del segundo Trail Tour FAMU

La pedanía murciana de Torreagüera puso el broche a la temporada 2018-2019 del circuito Trail Tour FAMU, en el marco de su VI Trail del Gavilán. Una cita que otorgaba los últimos puntos en esta segunda edición de la liga, cuya entrega de premios tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en el Teatro Victoria de Blanca, en el marco de la VII Gala Running de la Región de Murcia de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Una TTF que coronaba como campeones a Francisco Alfonso Nicolás, con 3.391 puntos, mientras Esther Sánchez lograba por segundo año consecutivo el triunfo en mujeres, con 3.395 puntos en la clasificación femenina. Por si fuera poco, la 'Faraona' de la montaña recogerá también en esa mencionada gala su título de campeona absoluta del Ultra Trail Tour FAMU, confirmándose como la indiscutible reina regional de la especialidad.

En ese podio absoluto femenino de la TTF, la atleta del Cuatro Santos Cartagena estará acompañada por Inma Cabrera, del Costera Sur Trail Pan Moreno, subcampeona con 3.371 puntos, así como por la atleta del Chotacabras Nicola McNally, con 3.338 puntos. Por su parte, el atleta de La Gráfica Murcia Trail Francisco Alfonso Nicolás estará flanqueado en el podio masculino por su amigo Antonio Rocamora, del Wapaventura, con 3.363 puntos, siendo tercero absoluto el atleta del Murcia Challenge Adrián Herrero, con 3.319 puntos, tras una durísima pugna por el triunfo que no se resolvió hasta la última prueba.



Amigos y rivales

"Estoy muy contento y valoro aún más la victoria por lo difícil que ha sido, tras un año largo y duro, con fuertes competidores que me lo han puesto muy difícil", dice Francisco Alfonso Nicolás. "Hasta la última carrera no se sabía quién iba a ser el campeón. Antonio Rocamora y yo somos compañeros y amigos, y hemos preparado la liga juntos. Nos ha tocado sufrir hasta el último momento", señala el ganador, cuyo objetivo desde los primeros compases de la temporada era ganar la TTF.

"Me ha parecido una liga muy variada, con carreras diferentes, distintas y desniveles. Ha sido divertida a la vez de muy dura, y especialmente me quedo con la dura pugna que hemos mantenido hasta el final. El balance general es muy positivo", afirma Francisco, que entre sus objetivos más inmediatos cuenta el Maratón de Murcia y la Ruta de las Fortalezas: "No tengo en mente pelear por la victoria, dado que no es mi 'terreno' y son pruebas muy distintas a las que he preparado hasta ahora, pero quiero probar y ver cómo respondo ante otro tipo de carreras, con entrenamientos diferentes".

Mientras, la bicampeona de la TTF también ha manifestado su alegría por este nuevo título, aunque sigue sin separarse de su premisa principal cuando toma la salida en cada una de las numerosas citas en que participa. "Para mí lo fundamental es disfrutar, es lo único que me mueve cada fin de semana a seguir participando en las carreras", señala Esther. "Ya hay demasiados problemas en el día a día como para pasarlo mal también con nuestra afición, que debemos tratar solamente como un hobby, una válvula con la escapar de las preocupaciones cotidianas".

Ya en torno a esa clasificación por categorías, en el apartado sub-23 masculino se impuso Raúl García, del Alhama Coym (3.114 puntos), mientras Adrián Herrero logró la victoria sénior masculina y Verónica Astorga, del Kampamento Base, el triunfo sénior femenino (3.119), con Francisco Alfonso Nicolás e Inma Cabrera como ganadores en Máster 35. En la categoría Máster 40 figuran como campeones Iván Illescas, del Bicicosta Pasico a Pasico Orihuela (3.117 puntos) y la mencionada Esther Sánchez, con María Dolores Tarín, del Virus Trail Running (3.183) y el atleta del Runtritón Cartagena Manuel Paredes (3.232 puntos), logrando el triunfo en Máster 45.

José Ramón López (3.218 puntos) y Nicola McNally acudirán como campeones Máster 50, siendo el atleta del CA Las Torres de Cotillas Ángel Carrasco el mejor Máster 55 (2.548), con Antonio Quiles, del Marathon Cartagena, venciendo en el apartado Máster 60 (2.852 puntos).

Los podios son los siguientes:

Sub-23 masculino

1. Raúl García Alcaraz. Alhama Coym. 3.114 puntos

2. Gregorio García Escudero. Mudos Trail. 1.697 puntos

Sénior masculino

1. Adrián Herrero Hernández. Murcia Challenge. 3.319 puntos

2. Francisco Fuertes Martínez. Mobel Automenor Running Team. 3.281 puntos

3. Ismael Martínez Rubio. Mobel Automenor Running Team. 3.217 puntos

Sénior femenino

1. Verónica Astorga Antolín. Kampamento Base. 3.119 puntos

2. Ana Belén Escudero Sánchez. Mudos Trail. 3.053 puntos

Máster 35 masculino

1. Francisco Alfonso Nicolás Martínez. La Gráfica Murcia Trail. 3.391 puntos

2. Antonio Rocamora. Wapaventura. 3.363 puntos

3. José Antonio Samper Portero. C.D. Runtritón Cartagena. 3.201 puntos

Máster 35 femenino

1. Inma Cabrera Sánchez. Costera Sur Trail Pan Moreno. 3.371 puntos

2. Victoria Vanesa Añón Mansilla. Alhama Coym. 3.306 puntos

3. Sonia Ros Noguera. A.D. Ergobike Manubike. 3.272 puntos

Máster 40 masculino

1. Iván Illescas Navarro. Bicicosta Pasico a Pasico Orihuela. 3.117 puntos

2. Carlos Cárceles Cazorla. Spor-ti. 3.063 puntos

3. Mariano Argudo Ramírez. Kampamento Base. 3.035 puntos

Máster 40 femenino

1. Esther Sánchez Pérez. Cuatro Santos Cartagena. 3.395 puntos

2. Hortensia Sánchez Carballo. C.D. Runtritón Cartagena. 3.283 puntos

3. Maravillas Muñoz Jiménez. Kampamento Base. 3.213 puntos

Máster 45 masculino

1. Manuel Paredes Carrasco. C.D. Runtritón Cartagena. 3.232 puntos

2. Jesús Molina López. C.A. Las Torres de Cotillas. 3.166 puntos

3. Salvador López Barceló. Simplemente Runners. 3.038 puntos

Máster 45 femenino

1. María Dolores Tarín González. Virus Trail Running. 3.183 puntos

2. María del Carmen Cervantes Aliaga. Mudos Trail. 3.152 puntos

3. Mari Ángeles Gómez Cascales. C.A.C. Jacinto Benavente Alcantarilla. 3.109 puntos

Máster 50 masculino

1. José Ramón López Muñoz. 3.218 puntos

2. Francisco Sánchez Iniesta. Spor-ti. 3.014 puntos

3. Francisco José Gómez Belmonte. Kampamento Base. 3.006 puntos

Máster 50 femenino

1. Nicola McNally. Club Chotacabras. 3.338 puntos

2. Francisca López Pérez. La Carrasca. 3.181 puntos

3. Mari Ángeles Cárceles Sánchez. Kampamento Base. 3.159 puntos

Máster 55 masculino

1. Ángel Carrasco Romero. C.A. Las Torres de Cotillas. 2.548 puntos

2. Enrique Inglés Cazorla. 2.349 puntos

3. M. Eugenio Sandoval Lucas. 2.342 puntos

Máster 60 masculino

1. Antonio Quiles Cantero. Marathon Cartagena. 2.852 puntos

2. Mariano Ortiz Aroca. Portazgo Trail. 2.174 puntos

3. Juan Miguel Sánchez Castillo. 1.648 puntos