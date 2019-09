Mendoza y Larrotcha brillan en la Ultra Trail Mont Blanc

Siete corredores populares de la Región completaron con éxito una de las pruebas más duras del mundo, la mítica Ultra Trail del Mont Blanc, tres en la distancia de 171 kilómetros y otro en la OCC, de 54.

El más experimentado de ellos, Juanjo Larrotcha, subió al podio al clasificarse en la segunda posición de la categoría de Veteranos B, con un tiempo de 25 horas, 58 minutos y 37 segundos. El deportista del Prozis Athlete participó por quinta ocasión en esta prueba con 10.000 metros de desnivel positivo y un recorrido de 171 kilómetros. Larrotcha, ganador de la 90K Camino de la Cruz, entre otras pruebas, ocupó el puesto 38 en la clasificación general.

Otro murciano, el lorquino Francisco Mendoza Guil, que realizaba por primera vez la distancia ultra, fue el mejor de la Región en la general al concluir en la trigésimo sexta plaza. El deportista del Alhama Coym cruzó la meta en 25 horas, 46 minutos y 46 segundos. Además, fue el sexto español en una carrera con más de tres mil inscritos donde ganó el catalán Pau Capell,.

Mendoza, de 43 años y nacido en Granada aunque afincado en Lorca desde que tenía seis años, había competido en otras ediciones en las pruebas de 100 y 125 kilómetros, pero en esta ocasión, por un error a la hora de formalizar la inscripción, participó en la TDS: "Quería hacerla alguna vez, pero la realidad es que cuando me inscribí no lo tenía pensado. Me equivoqué al marcar la inscripción", dice este dermatólogo que es un consumado especialista en estas pruebas.

Por su parte, otro murciano, Jesús Molina López, del club Kampamento Base, también se convirtió en finishers con 36 horas, 27 minutos y 3 segundos, cruzando la meta en la posición 374. El deportista de Molina de Segura también logró su objetivo en Chamonix.

También en la distancia ultra logró ser finishers Juan Ángel Navidad González, del Wapaventura, con 35 horas, 47 minutos y 16 segundos, acabando en el puesto 336 de la general.

De igual modo, el fisioterapeuta cartagenero Antonio Ibarra también completó la prueba TDS, de 147 kilómetros, con 28 horas y 58 minutos. Ibarra, que pertenece al Centro Excursionista de Cartagena, acabó en el puesto 145 de la general y enel 38 de veteranos 1.

En la distancia CCC, de 101 kilómetros, Carlos Valenciano Albacete acabó con 18 horas, 8 minutos y 57 segundos para ser el 310 en la general.

Por último, en la OCC, de 55 kilómetros y 3.500 metros de desnivel, otro murciano fue finishers, Pedro Manuel Villa Campuzano, del Kampamento Base, con 9 horas, 10 minutos y 12 segundos. El molinense acabó en el puesto 368 de la general.