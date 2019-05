La caravaqueña Paloma Sánchez Sala bate el récord de la Milla

La caravaqueña Paloma Sánchez Sala, que el próximo 10 de junio cumplirá 28 años de edad, se ha convertido en la atleta más rápida de la historia de la Región en recorrer una Milla (1.609 metros). La atleta del club Juventud Atlética Elche estableció el nuevo récord autonómico durante la tercera edición de la Milla Urbana de Xátiva.

Sánchez Sala acabó la prueba en segunda posición, parando el cronómetro en un tiempo de 5:07 que suponía establecer un nuevo récord regional absoluto, fulminando su propia plusmarca establecida hasta entonces en los 5:13 que consiguió el 14 de abril de 2018 en Fortuna.

La murciana, que es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lleva toda su vida en el deporte. "Prácticamente nací corriendo porque yo salía de mi casa al colegio, que lo tenía enfrente, corriendo. Lo que más me gustaba en clase era hacer la prueba de cinco minutos corriendo. De pequeña también jugaba al fútbol, hacía duatlones y un profesor de Educación Física, como me veía corriendo por todos lados, me dijo que me apuntara a la milla de Caravaca, pero como era tan pequeña, tenía solo 8 años, había gente que decía que no tenía edad para hacer esa distancia. Sin embargo, mi madre les dijo que si me cansaba, que me saliera. Al final la corrí, me quedé tercera y como me dieron un trofeo, me animé y a partir de ahí empecé a hacer las carreras de los pueblos", explicaba recientemente en una entrevista a este diario.