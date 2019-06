El Duatlón de Lorca regresa a lo grande

Hacía más de veinticinco años que no se celebraba un duatlón en Lorca. El Club Triatlón Lorca, junto a la concejalía de Deportes de Lorca, decidieron que no podía pasar más tiempo y se pusieron manos a la obra para que la Ciudad del Sol volviera a tener una prueba que se perdió hace demasiado tiempo.

Y todos estuvieron de acuerdo en la señalización del recorrido. La salida y meta estuvo ubicada en la Merced, y el protagonismo se lo llevó el todavía maltrecho casco viejo lorquino.

Es el único duatlón de media distancia que se disputa en la Región de Murcia. Pese a que se denominó I Duatlón Ciudad de Lorca, algunos especialistas de este deporte, residentes por la comarca de Almería, como son los casos de Emma Pallant, Michelle Dillon, o Stuart Hayes, triatletas conocidos a nivel internacional, estuvieron presentes.

Hacía muchos meses que la lluvia no aparecía por Lorca, y lo vino a hacer en la mañana del domingo. El líquido elemento no pudo con el entusiasmo y ganas de los organizadores, los cuales se han propuesto que ya no ocurra como antaño. El duatlón Ciudad de Lorca ha regresado, esta vez para quedarse.

El ganador en media distancia masculino fue el ruso Timofei Merkulov, acompañado en el podio por Parel Samokhin y Arturo Lucas; en categoría femenina, el triunfo fue para Diana Isakova, seguida de Marta Belmonte y Mercedes Martínez; en el duatlón corto masculino, el primer puesto fue para Antonio Luis Alcaraz, mientras que Bart Jaeken fue segundo y Antonio Alfonso Ruiz, tercero; en femenino, Susana Ocaña se adjudicó la victoria, seguida de Sonia Gómez Heredia y Silvia Esther Ferreiro.

La cita puso también en juego el Regional de media distancia, que dejó como campeones a Arturo Lucas y Marta Belmonte, ambos pertenecientes al Bitec Tri Impulso. El podio regional masculino lo completaron Salvador Escarabajal y Andrés Méndez, ambos del Club Triatlón Águilas Primaflor, mientras que el femenino quedó integrado por Mercedes Martínez, del CT Arabí Yecla Catlike, y Ana Belén Lentijo, del Bitec Tri Impulso.

El próximo domingo finaliza la Liga Regional de Duatlón en el XVI Duatlón La Matanza, pedanía de Orihuela.