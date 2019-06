Carrera de la Mujer 2019: nada las para

La Carrera de la Mujer de Murcia nació hace cuatro años con el propósito de convertirse en un acontecimiento donde tuvieran cabida tanto consumadas atletas como otras que están incorporando el running a su estilo de vida. Pero con lo que no se contaba desde sus inicios es que en una ciudad con 300 días de sol al año, donde no caía ni una gota desde hace más de tres meses, lloviera con ganas en la jornada fijada para su cuarta edición. Y ni eso impidió que más de dos mil participantes de las cuatro mil inscritas se lanzaran a la calle desafiando las inclemencias meteorológicas para completar el recorrido de cinco kilómetros. En total, 1.800 valientes cruzaron la línea de meta, mujeres de otra pasta, cada una a su ritmo, pero cumpliendo el objetivo de participar en su carrera, en la única exclusiva en la Región exclusiva para ellas.

Colectivos llegados desde diferentes puntos de la Comunidad Autónoma, de todas las edades, no se perdieron una edición con valor añadido. Cinco minutos antes de su inicio parecía que no iba a contar con casi participantes. Pero no era así. Desde todos los puntos de la Avenida Teniente Flomesta fue apareciendo en tiempo récord una 'lluvia' de corredoras con chubasqueros y paraguas que se agolparon tras el arco de salida y no dudaron en emprender la marcha cuando más arreciaba el chaparrón. Pero nadie se quedó bajo un techo donde resguardecerse; todas, unas corriendo y otras andando, se lanzaron a por esos cinco mil metros que ya daba igual en el tiempo que se completaran. El objetivo era llegar y 1.800 lo consiguieron.

La más rápida fue Almudena García Victorio, atleta del barrio del Carmen de Murcia, de 24 años de edad y con un dilatado palmarés en las carreras populares. Hace solo quince días, a escasos metros de la Plaza de la Cruz Roja, lograba un brillante segundo puesto en la Media Maratón de Murcia. A esta corredora del Fondistas de Alcantarilla le da igual que la prueba sea de 21 kilómetros o de 5. Ella siempre sube al podio desde que hace trece años decidió inscribirse en el Club Atletismo Murcia. Ayer cubrió la Carrera de la Mujer en 18 minutos y 19 segundos, a un espectacular ritmo de 3:39. Nada detuvo a Almu, a quien esperaba en la línea de meta su padre para darle ropa de abrigo para que no se enfriara.

La lucha por la segunda plaza enfrentó a dos atletas de generaciones muy diferentes. Por un lado, Sara Sánchez Ropero, de solo 12 años de edad, alumna del Colegio Montepinar y deportista del Club Atletismo Murcia, la más joven de la historia en subir al podio de honor. Por otro, Soraya Lumbreras, murciana del Puerto de Torrevieja, de 28 años, quien fue tercera en la Media Maratón de Murcia. Sánchez acabó en un tiempo de 18:42, solo un segundo más rápida que Lumbreras, consumada corredora, que está preparándose para unas oposiciones (18:43). Para ellas fue la gloria, pero también lo fue para el resto de participantes.

Por detrás acabaron Esther Nicolás Manzano, del Grupo Alcaraz, y Cristina Mayol, dependienta de 29 años del Club Triatlón Archena, acostumbrada a participar en duras pruebas donde se combina la carrera a pie, el ciclismo y la natación. Pilar Duarte, otra consumada corredora; Pepa Muñoz, del Fondistas de Alcantarilla; Isabel Campos, de Insad, el gimnasio más numeroso; Nathaly Vasconez, llegada desde Bullas con el Woman Running; y María Cánovas Lorente, del Club Deportivo Alquerías, completaron el 'top 10' de una carrera donde todas, hasta Ernestina Angélica Romero, la última en cruzar la línea de meta, demostraron que son de otra pasta.