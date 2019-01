El maratón de Murcia más internacional corona a dos alicantinos

El pinatarense José Antonio Meroño, ganador de una Ruta de las Fortalezas, es segundo tras superar la batalla a las lesiones.

No hay ciudad de la Región de Murcia con una media maratón o prueba popular de calibre donde Andrés Micó Martínez, alicantino de Villena que está a punto de cumplir 37 años de edad, no haya inscrito su nombre en el palmarés. En Murcia, Cartagena, Lorca y Torre Pacheco, por ejemplo, ha dejado en los últimos años su sello. Hasta el momento no lo había hecho en la mítica distancia del maratón, pero ayer, un año después de imponerse en los 21.097 metros en el mismo circuito por las calles de la capital de la Región, dio el 'salto' para ganar el sexto EDP Murcia Maratón, el primero organizado por el club Murcia Challenge, que contó con atletas de los cinco continentes y veintinueve nacionalidades diferentes. Ese sello internacional quedó patente en las distancias de media maratón y 10K, pero también en la ganadora del maratón femenino porque María José Ivorra Cantó, alicantina de El Campello, integrante del club murciano Correbirras, reside en Francia. La corredora de 52 años de edad fue la sorprendente triunfadora femenina entre un elenco de corredoras que no acreditaban en esta edición grandes marcas, aunque no por ello tiene menos mérito su éxito, puesto que Ivorra, que es secretaria judicial, se superó a sí misma para llegar como ganadora bajo el arco frente a la Catedral de Murcia.

Micó, quien acabó con ampollas y tuvo que pararse hasta en dos ocasiones en los kilómetros 38 y 40 por los calambres, logró un registro de 2 horas, 31 minutos y 31 segundos. Este jornalero villenense del asfalto superó al primer murciano en la meta, un veterano de casi 47 años de San Pedro del Pinatar, José Antonio Meroño Escudero, con 2 horas, 39 minutos y 24 segundos, un corredor con una Ruta de las Fortalezas en su palmarés al que varios problemas de lesiones le han tenido apartado durante un tiempo de las carreras. Pero el verano pasado inició un nuevo tratamiento para su dolorida rodilla que ha tenido el resultado que buscaba. Ayer se presentó en la línea de salida con la única ilusión de completar una nueva maratón, pero este empresario que tiene una tienda de electrodomésticos en su localidad natal, se encontró con la sorpresa de subir al podio en la segunda plaza.

El tercer puesto se lo adjudicó Juan Luis Mata Blanco, de 35 años y natural de Ávila, que llegó a meta en 2 horas, 39 minutos y 49 segundos. Hace unos meses decidió apuntarse el Murcia Maratón con el objetivo de hacer un poco de turismo junto a su familia, como ha hecho en otras ocasiones, pero en esta ocasión, con premio añadido.

La carrera femenina no tuvo el nivel de excelencia en marcas de otras ediciones. El podio de ayer estuvo ocupado por atletas más terrenales. La ganadora fue María José Ivorra Cantó, secretaria judicial en la localidad francesa de La Vallette du Var, en el Mediterráneo francés, muy cerca de Tolón. La atleta natural de El Campello pertenece a un club atípico, no solo por su nombre, Correbirras, sino también por esa filosofía impregnada por su creador, Óskar García, quien ha logrado combinar ocio y deporte sin rivalidades. Su tiempo (3h.34:36) no entrará en los registros históricos de la carrera, pero sí la sonrisa con la que cruzó la línea de meta después de disfrutar en un ambiente espectacular a lo largo de todo el recorrido en una jornada que comenzó fría, se calentó a la hora de la llegada de los maratonianos, y se enfrió de nuevo por el viento. La segunda posición fue para Puri Meseguer Bernal, con 3 horas, 36 minutos y 25 minutos, residente en la localidad británica de Bury St. Edmunds, mientras que el tercer puesto fue para la joven de 25 años Miriam Salvador Alcaraz, con 3 horas, 38 minutos y 57 segundos. Esta almeriense se ha marcado este año un reto personal: realizar un maratón cada mes. En Murcia realizó el primero después de realizar los primeros test en Málaga y Sevilla.

La prueba de media maratón tuvo un marcado acento internacional y con dos triatletas en lo más alto del podio. En el masculino, el británico Nick Samuels, con 1 horas, 10 minutos y 15 segundos; y en el femenino, la belga Alexandra Tondeur, con 1h.19:06. El ganador, campeón de Europa de duatlón, superó al belga Stieperaere David, con 1h.14:03, y a Travers Max, con 1h.16:16. El primer español fue el atleta natural de Motril pero afincado en la Región Daniel Rodríguez Pineda, con 1h.19:03, otro triatleta.

La prueba femenina tuvo un podio de lujo. La victoria se la llevó Tondeur, campeona de Europa de triatlón de media distancia en 2018 y con varios Ironman en sus piernas. La segunda plaza fue para la valenciana Marta Esteban (1h.19:17), la campeona de España de maratón, quien optó por la distancia media para preparar sus próximos retos, donde intentará lograr la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio. El tercer puesto ha sido para Anca Istrate, con 1h.27:46.

Por último, en los 10 kilómetros, Lucas Guinoiseau, con 33:09, fue el ganador por delante de José Germán Cerezo Rubio, del Triatlón Orihuela, con 33:20, y de José Eugenio García Miralles, del Rajaos Runners, con 33:36. En féminas, victoria para la holandesa Karen Wijlaars, con 38:22, siendo segunda Deruddere Lies, con 39:25, y tercera Esther Albers, con 39:52.