Los hermanos Villegas y Laura Puche, campeones del Cross del Vino

Los hermanos Villegas, Fernando y Javier, de Murcia, y la yeclana Laura Puche Soriano, fueron los vencedores del 40 Cross Urbano del Vino con motivo de la Feria y Fiestas de Jumilla.

Fernando Villegas Jaén llegó a meta cogido de su hermano Javier con un tiempo de 24 minutos y 20 segundos, después de recorrer siete kilómetros, tras dar tres vueltas por un circuito urbano por las calles de Jumilla. David González fue el primer corredor local en entrar a meta ya que lo hizo en tercera posición.

En la clasificación feminina, tras Laura Puche, que pertenece al Juventud Atlética de Elche y que logró un tiempo de 28 minutos y 29 segundos, entraron en meta la veterana Vicenta Monreal (30:02) y la júnior María Abad Tomás (30:32).

El resto de clasificaciones quedó de la siguiente manera:

Prebenjamín femenino: Nerea Pérez Ruiz (Atletismo Jumilla).

Prebenjamín masculino: Marcos Martínez Cutillas (Independiente).

Benjamín femenino: Daniela Cortés Boluda (Nutribán Sociedad Alcantarilla).

Benjamín masculino: Sergio Martínez Cutillas (Atletismo Jumilla).

Alevín femenino: Ángeles Palomares Marín (Novelda).

Alevín masculino: Álvaro Pérez Abellán (Atletismo Jumilla).

Infantil femenino: Verónica Vicente Clemente (Caravaca).

Infantil masculino: Iván Lozano Santos (Independiente).

Cadete masculino: Jesús Benítez Alonso (Independiente).

Cadete femenino: Elena Sánchez Fernández (Athleo Cieza).

Junior femenino: María Abad Tomás (Athleo Cieza).

Junior masculino: Diego Vicente Clemente (Independiente).

Veteranas/os: Nuria Palacios Ubach (Independiente), Vicenta Monreal Gilar (Pinoso) y Ana María Molina Bernabéu (Jumilla), en categoría femenina, y Óscar Lencina Herrero (Jumilla), José Luis Monreal Tomás (Jumilla), Juan Guardiola Bernal (Jumilla) y José Antonio Palao (Yecla), en masculina.

La salida y meta estuvo situada en el pabellón municipal de deportes Carlos García Ruiz, donde se efectuaron cuatro salidas con la participación de unos 200 atletas en las categorías benjamín, alevín, infantil, júnio, sénior y veteranos.

El Cross del Vino de Jumilla es una de las pruebas de atletismo más antiguas de la Región de Murcia, ya que se viene celebrando desde al año 1979. La concejalía de Igualdad del ayuntamiento de Jumilla repartió abanicos y pulseras dentro de la campaña para evitar las agresiones sexistas bajo el lema 'De fiesta no todo vale y No es NO'.