El primer Campeonato Regional de Cronoescalada, este domingo en Torreagüera

El concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, Marco Antonio Fernández, el concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, Rafael Gómez, junto con el alcalde pedáneo de Torreagüera, Fulgencio Perona, y el presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) Juan Manuel Molina, han presentado el primer campeonato regional de Cronoescalada que se celebrará en Torreagüera.



La I Cronoescalada La Cruz del Miravete de Torreagüera se celebrará este domingo, una carrera de carácter popular en la que se podrán inscribir y participar atletas federados o no federados, que hayan cumplido los 16 años. El precio de la carrera es de 10 euros, 8 euros para los federados, y podrá realizarse la inscripción hasta este jueves a través de la web www.Dorsal21.com.



La salida se realizará en la Calle el Mirador y finalizará en la explanada de la Cruz del Miravete y la competición será a las 9:00 horas para corredores Federados, y a partir de las 10.00 para no federados, sobre una distancia de 4 kilómetros.



Se entregará un trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Por clubes se establece categoría absoluta (nacidos en 2000 y anteriores) estableciéndose una clasificación en masculino y otra en femenino.



La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los tres primeros atletas de un mismo club, resultando el club ganador aquel que consiga menor tiempo de suma de sus tres primeros participantes. En caso de empate en la clasificación, el club que clasificará delante del empatado será aquel cuyo tercer corredor quede mejor clasificado.



A nivel individual se establece la categoría absoluta, además de las siguientes categorías federativas, tanto en masculino como en femenino: Sub-20 (1999-2000), Sub- 23 (1996-1997-1998), Senior (1995-hasta 34 años incluidos), Máster 35 (de 35 a 39 años cumplidos), Máster 40 (de 40 a 44 años cumplidos), Máster 45 (De 45 a 49 años cumplidos), Máster 50 ( de 50 a 54 años cumplidos), Máster 55 ( de 55 a 59 años cumplidos), Máster 60 (60 a 64 años cumplidos) y Máster 65 (desde los 65 años cumplidos).



Marco Antonio Fernández ha declarado que "estos campeonatos deportivos resultan ser un gran atractivo turístico para nuestras pedanías, acercando a atletas a este lugar como es el Monte de Miravete de Torreagüera para que lo conozcan en primera persona gracias a la práctica de deporte. Queremos trabajar en esta línea: en fomentar y reforzar este tipo de iniciativas que acercan a los deportistas a lugares tan emblemáticos como este".