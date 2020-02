El mayor espectáculo del mundo, en Águilas

La música, la fantasía y la espectacularidad de las Peñas federadas del Carnaval de Águilas convirtieron en un gran escenario la avenida Juan Carlos I y la calle Rey Carlos III, un sambódromo que se llenó con unas 25.000 personas según fuentes municipales. Entre ellas, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, el diputado Juan Luis Soto y el senador Juan María Vázquez, el sumiller Gran Maestre de la Cuerva Luis Miguel Martínez y el secretario General del PSRM-PSOE Diego Conesa, quienes acompañaron a la alcaldesa de Águilas Mari Carmen Moreno.



Interés Turístico Internacional

El Ballet Oficial de la Federación de Peñas, con la dirección de Toni Molina, fue el primero en levantar aplausos con unas coreografía dignas de los mejores espectáculos. Con unos diseños muy elegantes de brillo con colores pastel y dorado y unos elegantes tocados dorados con forma de hojas y con plumas verdes dieron paso a las 40 peñas que participaron en el primer gran desfile de este carnaval de Interés Turístico Internacional.

La Peña World Fantasy se presentó con una fantasía de colores naranja, morado y dorado, con plumas en las colas y en los tocados y unas coreografías muy alegres, con la Musa Marina Sánchez sobre una carroza que era recibida con el público en pie. Con la peña Serpentina infantil, con la presencia de Don Carnal Francisco Barriga, fueron sucediéndose las primeras peñas infantiles, que aportaron cuidadas coreografías que nada tenían que envidiar a las peñas adultas.

La Peña la Rayuela desfilaba por primera vez, pero posiblemente porque algunos de sus miembros aún no habían nacido antes. La edad media de la peña es de 3 años, el más joven cuenta 18 meses y el mayor, 5 años. Otra demostración de que la edad no es impedimento para divertirse se manifestaba con la peña Divina: todos los miembros son pensionistas.

Diversity Dance sacó al desfile dos temarios con dos carrozas, que contaron con la Musa Nerea Contreras y la Cuaresma Paula Bernet. La multitudinaria Sinergia Infantil, con diseños de tonos turquesa, tanto en los tocados de plumas como en los vestidos, desplegó coreografías repartidas en tres grupos, que estuvieron acompañadas por las palmas del público. Aplausos que también acompañaron a las coreografías de Azabache, que apostaron por una fantasía oriental.



La sátira como protagonista

Los cinco diseños que participaron en el Concurso Nacional de Trajes de papel también desfilaron, dejando sorprendido al público al conocer que estaban realizados solo con papel. Tampoco faltó la ironía de peñas como No Lo Sé, con el ballet de Rafaela Carra y una parodia de la canción Explota mi Corazón sobre el mercado laboral, La Casa de Papel de la Peña Game Over o la multitudinaria Peña la Clanka, integrada por mexicanos y encabezada por un particular Donald Trump, que no dudó en saludar a las autoridades. La interactiva Matalentisco Boy's presentó una parodia de la película El Coco, con la presentación en su carroza de su clásico tobogán. La Rata Loca representó El Vaticano en su carroza, con un supuesto visto bueno paródico al desfile del Orgullo LGTBI.



Fiesta sin incidentes

El original Pizarrón transformó el desfile en una feria de atracciones, con una carroza principal y diez pequeñas. El Tangay llenaba el desfile de un espectacular mundo de piratas y navegantes, con Don Carnal Vicente Javier López y la Mussona Mawi Simó. Después fue el turno para peñas como Sumatra, Ipanema, Toscana, Nuevo Ritmo, Sinergia o Serpentina o Terpsicore, que convirtieron el desfile en un gran musical.

A pesar de que la afluencia a la localidad costera alcanzó, según fuentes municipales, las 200.000 personas a lo largo del fin de semana, no se registró ningún tipo de incidente y los carnavales volvieron a ser un lugar solo para la diversión.