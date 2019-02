Carmen Sánchez: "He estado por toda España y no hay un carnaval como el de Cartagena"

A una semana para que arranque una nueva edición, la presidenta de la Comisión del Carnaval encargada de organizarlo muestra su orgullo por el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 33 años y considera que es totalmente merecido el Monumento al Carnaval que se inaugura el sábado, así como la declaración de Interés Turístico Nacional.

P ¿Qué supone para usted conseguir la declaración de Interés Turístico Nacional?

R Es algo muy importante porque no sabemos darle los méritos que tiene el Carnaval de Cartagena. He estado por toda España y no hay carnaval como el de aquí. Participa el pueblo, no hace falta pertenecer a una comparsa ni a un grupo de baile. Tenemos unos trajes impresionantes, y las comparsas son las que aportan todo al carnaval. No desprecio a ninguno, cada uno tiene su estilo, pero yo como presidenta digo que mi carnaval es único.

P El sábado se inaugurará el Monumento al Carnaval. ¿Por qué piensan que era necesario?

R Es muy importante. Ya está bien que el Carnaval tenga un monumento, igual que lo tiene Carthagineses y Romanos y lo tiene la Semana Santa. Se lo merece por los esfuerzos que se han hecho en los 33 años que lleva celebrándose. Llevamos pidiéndolo mucho tiempo y la alcaldesa ya nos dijo cuando empezó su mandato que lo iba a hacer. El Ayuntamiento ha tenido mucho interés.

P ¿Qué inversión es necesaria para hacer esta fiesta posible?

R La inversión es incalculable, porque hay comparsas que se gastan más de 10.000 euros en un traje de reina. El dinero que nos da el ayuntamiento es para música, espectáculos, premios, etc. Si tuviéramos más dinero traeríamos el mejor grupo que haya actualmente en el panorama musical.

P Uno de los grandes atractivos es el Concurso de Chirigotas. ¿Por qué engancha tanto?

R Es una de las cosas que a la gente le gusta. Esas canciones irónicas cantadas con esa gracia que tiene el cartagenero siempre han gustado. Además, se pican entre ellos y van a mejor. Que se piquen sanamente. Y los grupos de coreografía son de los mejores espectáculos que hay.

P ¿Esperan más afluencia de público al ser algo más tarde que el año pasado, cuando hizo mucho frío?

R Es verdad que hizo mucho frío. Ojalá que Dios nos ayude. Suele hacer frío porque estamos en febrero, pero a ver si hace menos. De todas formas, a los que desfilan se les quita en cuanto salen.