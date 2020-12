Un iceberg gigante se acerca a una isla del Atlántico Sur

El iceberg gigante A-68A, desgajado de la Antártida, podría tocar tierra este mes cerca de las aguas de la isla de San Pedro, en el Océano Austral, "lo que supondría una amenaza" para la rica flora y fauna de la zona, incluidos pingüinos y focas, según la Agencia Espacial Europea.



El iceberg, que se separó en 2017 de la barrera de hielo Larsen C, ha recorrido miles de kilómetros hasta situarse a unos 120 kilómetros del archipiélago de las islas Georgia del Sur y, si continúa su trayectoria actual, "podría encallar en las aguas poco profundas del litoral de la isla San Pedro".



We now have VIDEO of that @RoyalAirForce reconnaissance flight over #iceberg #A68a. There are some mighty fissures, and the sea around the berg is littered with bits and bobs. Watchout South Georgia! ???? Read more: https://t.co/0hJP5fDdJ5 pic.twitter.com/MOWUWMuwZg