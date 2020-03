Greta Thunberg lamenta la "rendición" de la ley climática de Bruselas

La activista climática Greta Thunberg ha criticado duramente el borrador de la primera ley climática propuesto este miércoles por la Comisión Europea, que ha calificado como "rendición", al tiempo que ha reclamado reducciones "drásticas" de las emisiones de gases de efecto invernadero durante todos los años y no sólo a través de objetivos al final de cada década.

En una intervención ante la comisión de Medio Ambiente y Salud Pública del Parlamento Europeo y después de participar en el colegio de comisarios que ha adoptado el proyecto legislativo, la adolescente sueca ha advertido que los jóvenes que protestan por el clima no estarán "satisfechos" con cualquier propuesta que siga las indicaciones científicas más recientes.

"Cualquier otra cosa es una rendición. Esta ley climática es una rendición porque la naturaleza no negocia y no pueden llegar a acuerdos con la física", ha advertido la activista a los eurodiputados sobre una ley que considera "insuficiente". "Cuando tu casa se está quemando no esperas unos años más para pararlo. Es lo que la Comisión está proponiendo hoy", ha ejemplificado.

A juicio de Thunberg, la UE no necesita sólo objetivos al final de cada década, sino recortes "drásticos" cada año para cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París sobre el Clima.

La activista sueca ha instado a la Eurocámara a actuar tras declarar hace unos meses la emergencia climática. "Ahora deben demostrar que iba en serio", ha subrayado, para después defender que la UE debe "liderar el camino" de la transición climática porque tiene la "obligación moral" de hacerlo.

"Tenemos muchas soluciones brillantes, mucha buena voluntad y mucha gente dispuesta ha hacer todo lo que pueda para ayudar, pero lo que no tenemos es consciencia, liderazgo y, sobre todo, tiempo", ha expresado.

A continuación, Thunberg ha cargado contra la clase política, a quien ha acusado de "fingir" que sus planes o políticas "resolverán la crisis más grande a la que se ha enfrentado la humanidad" y al mismo tiempo "sigue financiando infraestructuras basadas en combustibles fósiles".

La Comisión Europea ha presentado este miércoles el borrador de la primera ley climática de la UE, en la que establece el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, aunque aplaza a septiembre de este año la revisión al alza del objetivo de reducción de emisiones contaminantes al final de esta década.

El reglamento, que todavía debe ser debatido y aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, traslada a la legislación europea el compromiso de conseguir que el bloque reduzca al máximo sus emisiones de CO2 a mitad de siglo y compense las restantes.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario se compromete a revisar al alza el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que actualmente está en el 40%, para situarlo entre el 50% y el 55%. Sin embargo, aplaza esta modificación a septiembre, tras haber completado antes un análisis de impacto.