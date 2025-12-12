Las ifluencers murcianas brillan en los premios Ídolo

La Región de Murcia tuvo anoche una destacada representación en los Premios Ídolo, la cita anual que reconoce el talento y la influencia de los creadores de contenido más relevantes del panorama nacional. Una amplia nómina de influencers murcianos acudió a la gala, no solo para apoyar al sector, sino también para dejar huella en la alfombra roja con estilismos firmados, en muchos casos, por diseñadores de la tierra.

Entre los asistentes se encontraban Xuso Jones (@xusojones), Susana Molina (@susana_bicho), Miriam Alegría (@miriamalegria), Manuel Bohajar (@Keunam), Laura Gómez (@laurimathteacher), María José Imbernón (@Imberbeauty), Alicia Catalán (@Kalonbay,) Rocío López (@rociolpez), Rosa Rodríguez (@enfermerarubia), Athenea Pérez (@atheneaperezn), Alicia Martínez (@aly_deco_home) y Javier Fuster (@jabifus), que compartieron protagonismo en una noche marcada por la moda, las redes sociales y el reconocimiento al trabajo digital.

Varias de estas creadoras de contenido apostaron por el talento local en sus looks. Rosa Rodríguez, conocida en redes como @enfermerarubia, lució un diseño de la diseñadora murciana Ascensión Bernal, creadora también de los estilismos de Miriam Alegría y de Kalonbay, consolidando así la presencia del talento regional en un evento de ámbito nacional.

Miriam Alegría, Laura Gómez y Alicia Catalán, vestidas de Ascensión Bernal / L.O.

Por su parte, Laura Gómez apostó por un diseño firmado por la también murciana De la Cierva y Nicolás.

@laurimathteacher, vestida de la diseñadora murciana De la Cierva y Nicolás / L.O.

Además, la murciana Rocío López vivió la gala de manera especial al estar nominada en la categoría Beauty, aunque finalmente no se alzó con el galardón. Aun así, su presencia refuerza el peso que los creadores murcianos están adquiriendo en el sector digital y en citas tan relevantes como los Premios Ídolo.

Premiados en los Ídolo 2025

La cuarta edición de los Premios Ídolo 2025, organizada por la influencer Dulceida y su agencia de representación, volvió a convertirse anoche en la gran cita del universo digital en IFEMA (Madrid), abriendo por primera vez la asistencia al público general y congregando a una multitud de creadores de contenido, streamers e influencers de toda España.

La gala, presentada por Kira Miró y Lalachus, fue también el escenario de grandes triunfos: Carlota Marañón se consolidó como una de las protagonistas de la noche al llevarse varios premios, incluido uno de los más codiciados como Creadora Digital del Año, mientras que Lola Lolita fue coronada como Ídolo del Año.

Otros ganadores destacados fueron IlloJuan en la categoría Streamer, Verdeliss en Health & Sport, Fabiana Sevillano en TikTok, Sofía Hamela en Lifestyle, Maison Matcha en Emprendimiento Digital, Clavero en Viajes, Marckessa en Hair Artist, o Pabs Pérez en Humor, entre muchos más.

La ceremonia cerró con agradecimientos de Dulceida y la promesa de una edición aún más ambiciosa para 2026, consolidando a los Premios Ídolo como uno de los eventos más esperados del ecosistema de contenido digital en España.