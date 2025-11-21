RR SS
Murcia, detrás de la unión entre Amaia y Judeline: ellas mismas cuentan la experiencia
Un temporal que azotó a la Región en 2023 las acercó, según ha narrado recientemente la artista gaditana en una gala de premios
Murcia está detrás de la amistad entre dos artistas con gran proyección en el panorama musical español actual. La gala de premios de la revista GQ España, celebrada recientemente, ha sacado a la luz que un temporal en la capital murciana acercó a Judeline y Amaia.
"Nos unió una lluvia torrencial en Murcia", declaró Judeline a Amaia frente al público asistente cuando le entregó el premio 'Mujer del año' a la pamplonesa. "Acabamos dentro de una bolera porque el festival donde ibamos a tocar ese día se canceló", contó la gaditana ante una premiada que asentía sonriente.
La artista gaditana hizo referencia a la tromba de agua que arruinó parte de la segunda jornada de conciertos festival Warm Up del año 2023, edición en la que ambas estaban confirmadas. El temporal, que obligó a cancelar varios conciertos y dejó imágenes para el recuerdo, acercó a las intérpretes, que se refugiaron juntas de las fuertes lluvias.
"Hablando de las niñas, de María Isabel y de Hanna Montana", así pasaron ambas ese rato, según señala la propia Judeline durante el discurso.
Tras contar esta anécdota, ambas hicieron pública la admiración que sienten la una por la otra. "Te admiro mucho como profesional, tienes un talento musical que a mi se me escapa de las manos", le dedicó Judeline a Amaia para finalizar la entrega del premio, a lo que la ex concursante de Operación Triunfo le contestó que era recíproco.
Dos años después del lluvioso incidente que las aproximó, Judeline y Amaia se juntaron en el estudio. Este año 2025 lanzaron el sencillo en el que colaboran, Com Você, un tema pegadizo en español y portugués que resultó ideal para cerrar el verano y que debe sus orígenes a la Región de Murcia.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición
- La Audiencia absuelve a todos los acusados en el caso Novo Carthago
- Indignación del PSOE de Alcantarilla por la contratación de una influencer para presentar los Presupuestos
- La Región necesita entre 48 y 56 plantas de biogás para gestionar sus 6 millones de toneladas de residuos