Un murciano arrasa en 'El Gran Sinpa' de MediaMarkt con Ibai Llanos

MediaMarkt, compañía líder en el sector de la distribución de electrónica de consumo y servicios, celebra una nueva edición de “El Gran Sinpa” en su tienda del Centro Comercial Splau (Cornellà-El Prat, Barcelona). En esta ocasión, un cliente procedente de Murcia resulta el ganador. En total se reparten 66 productos tecnológicos valorados en más de 38.000 euros, que se distribuyen entre los dos jugadores, los espectadores de la retransmisión en directo por Twitch y el sorteo en nuestro perfil de Instagram.

Los concursantes, procedentes de Murcia y Valencia, son seleccionados mediante un sorteo celebrado durante la primera quincena de octubre. Esta edición de “El Gran Sinpa” trae novedades: solo gana quien logra llenar su cesta con el mayor valor en artículos tecnológicos. Pero antes de la carrera, los participantes se enfrentan en dos pruebas que les permiten obtener comodines con distintas ventajas, como robar o intercambiar productos con su oponente tras la competición. Durante los 90 segundos de carrera por la tienda, demuestran su rapidez al llenar sus cestas con artículos tecnológicos de gran valor (smartphones, tablets, portátiles, auriculares...), y su estrategia a la hora de jugar los comodines para alterar el resultado final.

La emoción se mantiene hasta el último segundo: aunque en un principio parece claro quién se alzará con la victoria, ya que uno de los participantes logra acumular muchos más artículos que su rival, los comodines cambian por completo el desenlace. Gracias a uno de ellos, que permite intercambiar la cesta con el contrincante, el jugador que parecía ir en desventaja da la vuelta al marcador y se proclama ganador.

El popular streamer Ibai Llanos, presentador del evento, pone el toque de humor y energía animando a los participantes y al público durante todo el stream. El evento se retransmite en directo a través del canal oficial de Twitch de MediaMarkt durante una hora e incrementa en más de un 42% el número de seguidores del canal.

Marta Domínguez, Head of Marketing de MediaMarkt, comenta: “Cada día trabajamos para ofrecer experiencias únicas que conecten con nuestros clientes y reflejen nuestra pasión por la tecnología. Iniciativas como ‘El Gran Sinpa’, que ya se han convertido en una cita anual esperada, nos permiten acercarnos a ellos de una manera divertida, cercana y memorable. Además, estamos muy contentos de volver a colaborar con Ibai y de contar con su participación en esta nueva edición”.