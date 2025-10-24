Habla el jornalero de una almazara de Murcia: "El aceite de cosecha temprana tiene mucha mayor calidad y un sabor mucho más intenso"
Esta combinación de factores ha puesto contra las cuerdas a uno de los sectores más importantes de la economía nacional y del paisaje rural:
El aceite de oliva ha pasado por uno de los periodos más complicados de su historia reciente. El cambio climático, con su impacto directo en la falta de lluvias y las sucesivas sequías, ha dejado una profunda huella en el olivar español. Las producciones se redujeron, los costes subieron y los precios (que alcanzaron niveles históricos) todavía no se han estabilizado del todo.
Durante los últimos años esta combinación de factores ha puesto contra las cuerdas a uno de los sectores más importantes de la economía nacional y del paisaje rural: el del aceite de oliva virgen extra, un producto esencial en la dieta mediterránea y emblema de la agricultura española.
La recuperación del consumo y el regreso al aceite de calidad
Ahora poco a poco el consumo comienza a recuperar su ritmo habitual. Muchos hogares que durante los meses de mayor subida se refugiaron en aceites más económicos están volviendo a las variedades de mayor calidad y origen controlado.
En este contexto destaca especialmente el esfuerzo de almazaras y productores por explicar al consumidor las diferencias entre los tipos de aceite, su proceso y su valor real. Entre ellos, la cuenta murciana Gran Almazara, que en plataformas como TikTok se dedica a divulgar los secretos del buen aceite con un lenguaje directo y accesible.
“El aceite de cosecha temprana tiene mucho valor”
En uno de sus vídeos más recientes, un trabajador de la almazara lo resume de forma sencilla: “El aceite de cosecha temprana tiene mucho valor”.
Según comenta en el vídeo “la razón es sencilla: se recoge la aceituna cuando todavía está verde”. Ese detalle, que puede parecer menor, cambia por completo el resultado final del producto: “Tiene menos rendimiento y se necesita mucha más cantidad de aceituna para producir el aceite”.
Esa diferencia, sin embargo, marca la frontera entre un aceite corriente y un aceite de cosecha temprana, considerado por los expertos como una de las joyas más puras del olivar.
Menos cantidad, pero mucha más calidad
El propio trabajador lo deja claro: “Ese aceite tiene mucha mayor calidad y tiene un sabor mucho más intenso”. Y no es para menos. La recolección temprana implica que la aceituna conserva un nivel más alto de polifenoles y antioxidantes, responsables tanto de su estabilidad como de su característico sabor fresco y afrutado.
En el caso de Gran Almazara el vídeo recalca además que su aceite es de variedad 100% picual, una de las más valoradas por su fuerza, su amargor equilibrado y su capacidad para conservarse mejor con el paso del tiempo: “Como el nuestro, alucinas”.
