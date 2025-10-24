Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Habla el jornalero de una almazara de Murcia: "El aceite de cosecha temprana tiene mucha mayor calidad y un sabor mucho más intenso"

Esta combinación de factores ha puesto contra las cuerdas a uno de los sectores más importantes de la economía nacional y del paisaje rural:

El trabajador de una almazara de Murcia El aceite de cosecha temprana tiene mucha mayor calidad y un sabor mucho más intenso (2)

El trabajador de una almazara de Murcia El aceite de cosecha temprana tiene mucha mayor calidad y un sabor mucho más intenso (2)

La Opinión

La Opinión

El aceite de oliva ha pasado por uno de los periodos más complicados de su historia reciente. El cambio climático, con su impacto directo en la falta de lluvias y las sucesivas sequías, ha dejado una profunda huella en el olivar español. Las producciones se redujeron, los costes subieron y los precios (que alcanzaron niveles históricos) todavía no se han estabilizado del todo.

Durante los últimos años esta combinación de factores ha puesto contra las cuerdas a uno de los sectores más importantes de la economía nacional y del paisaje rural: el del aceite de oliva virgen extra, un producto esencial en la dieta mediterránea y emblema de la agricultura española.

La recuperación del consumo y el regreso al aceite de calidad

Ahora poco a poco el consumo comienza a recuperar su ritmo habitual. Muchos hogares que durante los meses de mayor subida se refugiaron en aceites más económicos están volviendo a las variedades de mayor calidad y origen controlado.

En este contexto destaca especialmente el esfuerzo de almazaras y productores por explicar al consumidor las diferencias entre los tipos de aceite, su proceso y su valor real. Entre ellos, la cuenta murciana Gran Almazara, que en plataformas como TikTok se dedica a divulgar los secretos del buen aceite con un lenguaje directo y accesible.

“El aceite de cosecha temprana tiene mucho valor”

En uno de sus vídeos más recientes, un trabajador de la almazara lo resume de forma sencilla: “El aceite de cosecha temprana tiene mucho valor”.

Según comenta en el vídeo “la razón es sencilla: se recoge la aceituna cuando todavía está verde”. Ese detalle, que puede parecer menor, cambia por completo el resultado final del producto: “Tiene menos rendimiento y se necesita mucha más cantidad de aceituna para producir el aceite”.

Esa diferencia, sin embargo, marca la frontera entre un aceite corriente y un aceite de cosecha temprana, considerado por los expertos como una de las joyas más puras del olivar.

Menos cantidad, pero mucha más calidad

El propio trabajador lo deja claro: “Ese aceite tiene mucha mayor calidad y tiene un sabor mucho más intenso”. Y no es para menos. La recolección temprana implica que la aceituna conserva un nivel más alto de polifenoles y antioxidantes, responsables tanto de su estabilidad como de su característico sabor fresco y afrutado.

En el caso de Gran Almazara el vídeo recalca además que su aceite es de variedad 100% picual, una de las más valoradas por su fuerza, su amargor equilibrado y su capacidad para conservarse mejor con el paso del tiempo: “Como el nuestro, alucinas”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents