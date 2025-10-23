Pilar Andújar, divulgadora medioambiental: "La planta de biogás cerca del Mar Menor no va a contribuir a que el deterioro disminuya"

Una nueva publicación de la divulgadora especializada en educación ambiental Pilar Andújar ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación vecinal por la instalación de una planta de biogás en Los Camachos, a escasos kilómetros del Mar Menor.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales la "greenfluencer" da voz a la primera protesta organizada por la plataforma ‘Stop Biogás’: una asociación formada por vecinos, activistas y pequeños empresarios de la zona que denuncian que la reciente aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa podría abrir la puerta a la implantación de este tipo de industrias sin un control ambiental riguroso y que ayer se congregaron a las puertas

La ley, que se debatía el pasado 22 de octubre en la Asamblea Regional, salía adelante finalmente con la abstención del PSOE, aunque el pasado septiembre solicitaba la paralización de la licencia de la planta hasta que la Comunidad Autónoma elaborara una normativa ambiental específica. Los únicos grupos que se opusieron con claridad fueron Podemos e Izquierda Unida que exigieron una regulación más estricta para este tipo de proyectos.

“Nuestros animales pastan en ese suelo”

En su vídeo Andújar argumenta que “la planta de biogás cerca no va a contribuir a que el deterioro disminuya” ya que según su punto de vista, la filtración de nitratos y fósforos derivados del tratamiento de residuos podría alcanzar fácilmente la laguna salada a través del subsuelo. También añade que "Nuestros animales pastan en ese suelo".

La activista recuerda además que el ecosistema del Mar Menor se encuentra en una situación crítica -especialmente tras el paso de la DANA Alice, que ha vuelto a comprometer su estabilidad-: “Filtración de nitratos y fósforos a través del suelo, pueden llegar perfectamente a la laguna salada”.

Vecinos y empresarios en contra

Las protestas de las últimas semanas no son las primeras. Desde que la empresa Heygaz Spain S.L. presentó el proyecto para tratar 65.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, el rechazo ha ido en aumento.

Vecinos de Roche, El Algar, Cabezo Beaza, Torreciega o la Estación de Cartagena además de empresarios del polígono industrial de Los Camachos, han denunciado que una instalación de estas dimensiones no es compatible con la vida ni con la economía local.

Entre los argumentos más repetidos destacan los malos olores, la emisión de gases contaminantes, el ruido constante y la proliferación de bacterias y hongos.

Los colectivos sostienen que estos factores podrían generar problemas respiratorios, irritaciones oculares, fatiga o dolores de cabeza además de un impacto directo sobre la calidad del aire y la seguridad sanitaria del entorno.

Qué es una planta de biogás y cómo funciona

De acuerdo con la descripción técnica de GreenTech, una planta de biogás es una instalación que transforma residuos orgánicos en energía mediante un proceso de digestión anaerobia. En él microorganismos descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, generando una mezcla de metano y dióxido de carbono que se utiliza para producir electricidad, calor o biometano.

El sistema suele incluir un biodigestor subterráneo, tuberías de conducción y depósitos de almacenamiento. Tras la conversión los restos sólidos se emplean como abono agrícola.

En teoría se trata de una alternativa limpia dentro del marco de la economía circular, pero su impacto depende en gran medida de la ubicación, el control ambiental y la escala del proyecto.

Riesgos para la salud: la advertencia de Fernando Valladares

El profesor Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha documentado los riesgos sanitarios asociados a las macroplantas de biogás en informes recientes sobre instalaciones en Colmenar y Tres Cantos.

Según sus conclusiones “la emisión controlada de compuestos orgánicos volátiles (COV) de estas plantas puede suponer una amenaza real y grave para la salud de las comunidades circundantes”. Los COV, que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente, están relacionados con trastornos respiratorios y un aumento del riesgo de cáncer en poblaciones cercanas.

Valladares advierte también de los gases peligrosos presentes en el biogás, entre ellos el sulfuro de hidrógeno, que en concentraciones elevadas puede provocar mareos, irritación ocular y náuseas. Su estudio cita trabajos internacionales que confirman estos efectos, subrayando la necesidad de evaluaciones sanitarias exhaustivas antes de aprobar nuevas plantas.