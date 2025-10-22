Nieta de un director de la Arrixaca y consultora de Kayne West: la murciana Paula Cánovas que ha vestido a Rosalía en su 'aparición' por Madrid

Ni Joaquín Ganga ni Carlos Alcaraz son ya los únicos murcianos que se codean con la élite mundial. Desde el corazón de la Región también ha emergido una creadora que pisa fuerte en los escenarios internacionales de la moda: Paula Cánovas del Vas, cuya firma se ha colado nada menos que en uno de los momentos más virales y simbólicos de la música contemporánea.

Rosalía, un baño de masas con estética religiosa

El pasado 20 de octubre, Rosalía protagonizaba una escena que muchos ya califican como histórica: una carrera improvisada por el centro de Madrid, tras bajarse del coche que conducía para mezclarse entre una multitud de seguidores que la acompañaron en su recorrido.

La secuencia, grabada por decenas de móviles y difundida por la propia artista en sus redes sociales, ha sido interpretada como una suerte de procesión moderna (una especie de performance entre lo místico y lo urbano) que precedía al anuncio de la su cuarto disco, preventa de su cuarto disco, LUX.

Entre el caos y el colapso desatado por la artista se cuela un detalle que al menos en una ínfima parte lleva el sello de la Región: la indumentaria que lucía Rosalía pertenecía a la firma Paula Cánovas del Vas, creada por una diseñadora originaria de Murcia que lleva varios años asentada en París y que ha sido reconocida por los principales referentes del sector.

La artista incluso ha compartido en sus historias una imagen de una modelo vistiendo las mismas prendas que ella, confirmando así la autoría del conjunto.

Imagen compartida por paulacanovasdelvas del outfit de Rosalía en su aparición en Callao / paulacanovasdelvas

La murciana que ha conquistado París

Paula Cánovas del Vas nació en Murcia en 1991, en el seno de una familia donde la creación y el rigor profesional se entrelazan: es hija de la modista Paula del Vas, especializada en trajes de novia y nieta del cirujano Antonio del Vas (antiguo director médico del Hospital Virgen de la Arrixaca) según informa la revista Vanity Fair.

Tras cursar el bachillerato en Irlanda, se trasladó a Londres para estudiar en la prestigiosa escuela Central Saint Martins, donde se graduó con matrícula de honor en 2018. Ese mismo año fundaba su propia firma y presentó su primera colección en París, ciudad en la que decidió instalarse tras el Brexit.

Su trabajo ha pasado por casas como Maison Margiela o Gucci y también ha ejercido como consultora creativa para la marca del músico Kanye West. En todos sus diseños late una preocupación constante por la sostenibilidad, la mezcla de texturas inesperadas y una paleta cromática intensa que la ha convertido en una de las voces más originales del nuevo diseño europeo.

Reconocida por la élite de la moda

La trayectoria de Cánovas del Vas ha sido respaldada por algunos de los premios más codiciados del sector. Fue finalista del LVMH Prize en 2022, junto a Palomo Spain, y ganadora del Vogue Fashion Fund ese mismo año, un reconocimiento que la situó definitivamente en el radar internacional.

Antes ya había obtenido las becas Stella McCartney e Isabella Blow Fashion Fund, lo que demuestra el nivel de confianza que el ecosistema de la moda deposita en su trabajo.