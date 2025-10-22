Adiós a uno de los 'pubs' más icónicos del centro de Murcia tras 19 años: "Seguirá adelante con un nuevo equipo"

La efervescente noche murciana está de despedida. Después de casi dos décadas siendo refugio y espacio de libre expresión para la comunidad LGTBI de la ciudad, el pub Temperatura Ambiente ha anunciado que inicia una nueva etapa.

El histórico local, ubicado en el corazón de Murcia, pone fin a una era para dar paso a un nuevo proyecto bajo otra gerencia, aunque “seguirá adelante con un nuevo equipo”, tal y como explican sus responsables en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Un adiós lleno de emociones

En el texto el equipo del pub se despide con unas palabras cargadas de nostalgia: “Fue una tarde cargada de emociones, recuerdos, historias, abrazos y risas que quedarán por siempre en nuestro corazón. Y una noche donde disfrutamos hasta el último minuto bailando y disfrutando como si fuera la primera.”

Durante casi dos décadas, Temperatura Ambiente fue “más que un punto de encuentro: un espacio donde expresarnos, compartir historias y vivir momentos únicos contigo”. El mensaje continúa con un agradecimiento sincero a todos los que han formado parte del proyecto: “Queremos dar las GRACIAS: a quienes nos acompañásteis desde el primer día y a quienes se fueron sumando en el camino. Cliente, amigos, equipo... ¡gracias por tanto cariño y por haber sido parte de esta gran familia!”

La despedida llega con una mezcla de emoción y satisfacción: “Hoy cerramos una etapa con el corazón lleno y la satisfacción de haber compartido 19 años maravillosos. Temperatura Ambiente seguirá adelante con un nuevo equipo, a quienes consideramos de la casa, tenemos completa confianza y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa.”

Nueva imagen y futuro en marcha

Aunque la noticia ha despertado una gran oleada de tristeza entre sus seguidores, la cuenta de Instagram del local ya deja ver señales de lo que está por venir. En las últimas publicaciones se puede apreciar la nueva identidad de marca del futuro pub y fotografías de las reformas que se están realizando en el interior, lo que anticipa un punto de inflexión en la historia del emblemático espacio.

Los antiguos propietarios explican que, a partir de ahora, la cuenta será gestionada por la nueva gerencia, con la confianza plena de que “seguirán luchando por este espacio, como lo hemos hecho durante todo este tiempo”.

Una despedida convertida en homenaje colectivo

La publicación ha recibido decenas de mensajes de cariño de parte de clientes, amigos y figuras conocidas del panorama murciano. Muchos han querido devolver el afecto acumulado durante todos estos años con palabras que reflejan lo que este lugar ha significado.

El humorista Jaime Caravaca escribía: “Gracias por haber sido un referente, gracias por la valentía, por la lucha y por los momentos únicos.” Por su parte, el creador de contenido Keunam añadía: “Todo un hogar siempre. Gracias por todo🫶🏽”.

Entre los mensajes de los clientes habituales, algunos resumen lo que Temperatura Ambiente representó para toda una generación: “Gracias por haber sido el primer lugar donde me he sentido libre por primera vez en mi vida, os amooo, os echaré de menos, siempre estaréis en mi corazón ”.

Otro comentaba: “Un sitio donde hemos reído, un sitio donde hemos llorado, un lugar donde nos hemos enamorado, un templo donde siempre encuentras amabilidad y amistad. Tempe no morirá nunca. ❤️”

El legado de un lugar que fue hogar

A lo largo de sus 19 años de historia, Temperatura Ambiente no solo ha sido un bar, sino un refugio para la diversidad y la libertad personal. Allí muchos descubrieron su identidad, vivieron sus primeras fiestas, formaron amistades y se sintieron, quizá por primera vez, completamente aceptados.

El comunicado finaliza con un mensaje esperanzador, dejando claro que esta no es una despedida definitiva, sino un relevo natural: “Estamos seguros de que seguirán luchando por este espacio, como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Con todo nuestro cariño, El equipo de Temperatura Ambiente.”