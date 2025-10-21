El rincón más fotogénico del sureste español: una romántica ermita escondida en Murcia que "funcionó durante un tiempo de escuela"

Contra lo que muchos puedan pensar la Región de Murcia no es solo secano y sol a plomo y en realidad basta alejarse unos minutos del centro de la capital para descubrir paisajes donde la huerta se disuelve en la montaña y el aire cambia de temperatura.

Es el caso de La Alberca: una pedanía situada entre el margen del río Segura y el espacio natural de El Valle, que desde hace siglos ha sido refugio de las familias murcianas más acomodadas.

Entre chalés, mansiones con jardín y piscinas escondidas entre la vegetación, se levanta una pequeña ermita que parece sacada de una postal. La Ermita del Carmen, situada en la calle Buenos Aires, fue construida durante la primera mitad del siglo XX bajo la advocación de la Virgen del Carmen según el portal Raices Murcianas referenciando al trabajo de Mariano Pelegrín Garrido.

Un lugar que invita al silencio

Los visitantes coinciden en que lo que más impresiona no es su tamaño (es una ermita pequeña, de apenas unas filas de bancos) sino la atmósfera que la rodea: “Lugar rodeado de plantas y una fuente de agua. Al final del camino está la Ermita, donde el párroco da la misa. Muy cálido el lugar. La misa los domingos es a las 11 de la mañana.

Otro usuario destacaba que se trata de un “entorno precioso, el recinto ajardinado mega cuidado, con grandes árboles, una fuente con estanques súper limpios. Ermita muy bonita presidida por la Virgen. Lugar acogedor y silencioso, sin ruidos”.

Son muchos los que subrayan su carácter íntimo: “Una ermita muy bonita y bien cuidada con unos jardines muy curiosos mientras que para otros el encanto va más allá de lo estético: “Un sitio encantador que se ubica en el límite de la zona de sierra y la urbana... muy bien proporcionada e intimista. Medioambientalmente muy acogedora”.

Escenario de celebraciones y recuerdos

A pesar de su tamaño, la ermita se ha convertido en escenario habitual de pequeñas celebraciones: “Es ideal para celebrar bodas y comuniones de poquita gente porque no tendrá más de 10 filas de bancos”. Otras opiniones recuerdan bautizos, misas y eventos familiares que parecen haber dejado una huella emocional: “Muy emocionante y bonito el bautizo de mi bisnieto en esa preciosa capilla, lo pasamos muy bien”.

El lugar, además, tiene historia: algunos vecinos recuerdan que durante un tiempo llegó a funcionar como escuela: “Hace tiempo esta ermita funcionó durante un tiempo de escuela. También recuerdo, como si de ayer se tratara, dar alguna clase en la pequeña nave central”, escribía un vecino dejando ver la memoria viva que todavía late en sus paredes.