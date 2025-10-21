Marta Rodríguez, estudiante murciana en EEUU con una vida de lujo: "¿Cómo sobrevives económicamente?"

La nueva vida de Marta Rodríguez, la joven murciana que comenzó su aventura en Estados Unidos como au pair y que ahora vive sola y estudia en Seattle, ha despertado la curiosidad y la envidia de miles de usuarios en redes sociales.

Su día a día lleno de rutinas, cafés, clases y compras en supermercados estadounidenses, ha hecho que muchos se pregunten cómo consigue mantenerse económicamente en un país donde todo parece costar el doble.

Marta lleva ya varios años compartiendo su experiencia al otro lado del Atlántico. Primero como cuidadora de niños en una familia americana y más recientemente como estudiante universitaria que vive de manera independiente. En sus vídeos muestra cómo es estudiar y organizar una vida lejos de casa, desde lo más cotidiano (Ir al gimnasio, cocinar o hacer la compra) hasta reflexiones sobre las diferencias culturales con España.

El debate: ¿de qué vive realmente?

“¿Cómo sobrevives económicamente si estás estudiando? preguntaba una usuaria, reflejando lo que muchos pensaban. Otros iban más allá: “Eso pienso yo, encima una vida bastante lujosa”.

Algunos seguidores defendían que Marta obtiene ingresos de su actividad en redes: “Hace vídeos de YouTube y pagan muy bien, pagan según el país en el que vives. En Estados Unidos pagan muy bien”.

Otros trataban de bajar el tono de la conversación: “Tendrá sus ahorros de sus trabajos, le ayudará su familia o lo que sea. Lo bueno es que a ti no te lo pide, así que no es de nuestra incumbencia”.

Tampoco faltaron las voces que recordaban las limitaciones legales: “El problema es que no puede trabajar con la visa de estudiante, dicho por ella cuando se la sacó”.

Y como en todo debate en internet no faltaron los comentarios más tajantes: “Los padres, que tienen pasta” o “De las paguitas”.

Defensas, críticas y una reflexión más profunda

Frente a los mensajes despectivos, hubo quienes salieron en su defensa: “¿Y esas paguitas salen de tu bolsillo para que lo digas con ese desprecio? Ha estado viviendo con su Host Family, donde ha podido ahorrar, y ahora está cumpliendo su sueño. Eso se llama esfuerzo y constancia”.

Mientras tanto Marta se mantiene al margen de la polémica. No entra a discutir ni da explicaciones sobre su economía. Prefiere centrarse en lo que muestra: su rutina, sus estudios y su vida independiente en un entorno completamente nuevo.