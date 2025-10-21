Identifican una referencia a la Cruz de Caravaca de Murcia en Lux, el nuevo disco de Rosalía: "Es un símbolo de protección"

La artista Rosalía ha querido acoger a sus seguidores en el lanzamiento de su cuarto disco, 'Lux', previsto para el próximo 7 de noviembre, con una campaña de promoción que mezcla mística, participación y espectáculo. Todo empezaba hace unas semanas cuando compartía en Substack la partitura titulada Berghain, que varios de sus fans interpretaron y compartieron en redes y que culminaba este lunes con un auténtico baño de masas en la plaza de Callao, donde la catalana apareció vestida de blanco entre la multitud y con una aureola teñida de rubio en el pelo mientras restrasmitía en directo su llegada entre cientos de personas.

Horas antes del anuncio en los paneles de Times Square ya había aparecido la fecha de publicación y la imagen de Rosalía vestida de monja sobre un fondo azul turquesa, imagen de un álbum que “explora temas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad trazando el arco entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad”.

El disco ya se encuentra en preventa por 41,90 euros e incluye dos vinilos transparentes, un póster desplegable y tres canciones exclusivas del formato físico.

Pero ha sido precisamente ese desplegable con forma de cruz, el que ha despertado la atención de los seguidores más observadores.

Uno de ellos ha señalado en X (Twitter) que al abrir el vinilo “tiene forma de Cruz de Caravaca” la célebre reliquia custodiada en la basílica del Real Alcázar de la Vera Cruz en la Región de Murcia.

La Cruz de Caravaca: historia de una reliquia legendaria

Según la tradición cristiana la Cruz de Caravaca es una reliquia del madero en el que fue crucificado Jesucristo. Se guarda en un relicario con forma de cruz patriarcal o de doble brazo y su origen se remonta al siglo XIII cuando (según recoge la leyenda) dos ángeles la depositaron milagrosamente sobre un altar durante una misa celebrada ante el gobernante musulmán Zayd Abu Zayd.

Vicente de la Fuente, en su obra La cruz patriarcal, ó de doble traversa, y su antigüedad y uso en España; a propósito de la Cruz de Caravaca (siglo XIX), explicaba que “esas cruces patriarcales no fueron conocidas en España hasta que en los siglos IX y X las enviaron los Papas a los príncipes con reliquias del Lignum Crucis”. Añadía además que su doble traviesa representaba el rótulo colocado sobre la cruz de Cristo “una tabla que expresaba el delito por el cual era crucificado el reo”.

Con el paso de los siglos, el símbolo fue adoptado por órdenes militares y religiosas vinculadas a Tierra Santa, especialmente los caballeros del Santo Sepulcro, lo que consolidó su presencia en la península ibérica. Para el propio De la Fuente la de Caravaca no era una anomalía sino la heredera directa de esa tradición oriental y bizantina que se expandió por Europa: “Todo esto predisponía a llamar cruces patriarcales a las de dos brazos, no conocidas ni generalizadas en España hasta dichos siglos”.

Misticismo, estética y fe en Lux

La elección de la forma de la Cruz de Caravaca para el vinilo no parece casual. El propio texto oficial de presentación del álbum describe Lux como “una proeza de visión y maestría” grabada junto a la Orquesta Sinfónica de Londres con voces de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y los coros de la Escolanía de Montserrat en un disco que según dicen “explora la espiritualidad” y “la transformación”.

Los seguidores han interpretado la cruz en redes como un símbolo de amparo, una forma de conectar el imaginario religioso español con la estética mística que Rosalía ha cultivado desde 'El mal querer': “Es un símbolo de protección y buena suerte que aleja las malas energías y atrae bendiciones”.