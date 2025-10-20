Circulan imágenes de los youtubers Plex y El Xocas detenidos por la Policía Nacional en Murcia: "Es una colaboración para sus videos"

El periodista y creador de contenido Javi Hoyos ha publicado en su cuenta de TikTok un vídeo que muestra a los youtubers Plex y El Xocas siendo aparentemente detenidos por la Policía Nacional en Murcia. En las imágenes ambos aparecen rodeados de agentes, con el segundo visiblemente alterado.

“Os voy a mostrar las impactantes imágenes que me han llegado, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo”, introduce el periodista en la grabación. En ella describe cómo “El Xocas grita lo más grande, totalmente desesperado” mientras que “Plex tiene cara de preocupación y atención”.

El vídeo se viralizaba en cuestión de horas llegando a acumular casi 5 millones de visualizaciones y decenas comentarios en redes sociales. En la propia publicación Hoyos planteaba sus dudas: “Lo primero que he pensado al recibir estas imágenes es que es un rodaje. Honestamente, si están grabando algo, ¿qué están grabando? Y si les han detenido, ¿por qué será?”.

Poco después de la publicación, un hilo abierto en el foro Forocoches servía para contextualizar las imágenes. Los usuarios comenzaron a analizar detalles de la grabación y a compartir hipótesis sobre su origen. Uno de ellos señalaba que “coincide la ropa con la foto de hace unas horas en Twitter”, mientras otros ironizaban sobre la calidad del vídeo: “Hasta el más muerto de hambre con iPhone, pero siempre las fotos de calidad pésima”.

Entre los mensajes comenzaron a surgir explicaciones más concretas. Un usuario apuntaba a que “no los han detenido, es una colaboración con la Policía para sus vídeos. Si buscáis en vídeos de la Policía de Murcia salen con ellos”. Otro participante añadió: “Ayer una amiga de mi pareja se los encontró a los dos en un curso de detección de drogas. Me dijo que estaban grabando algo”.

Con estas aportaciones, la hipótesis de una detención real perdió fuerza y cobró peso la posibilidad de que se tratara de un rodaje o colaboración institucional.

Debate sobre el uso de la Policía Nacional

Aunque la versión no ha sido confirmada oficialmente, todo indica que Plex y El Xocas participaron en una grabación en colaboración con la Policía Nacional, probablemente con fines divulgativos o promocionales.

El suceso sin embargo ha abierto un interesante debate en redes sobre el uso de recursos públicos en este tipo de iniciativas. Algunos usuarios mostraron su desacuerdo: “Cuando piensas que la policía no puede caer más bajo en este país, van y te sorprenden”, escribía uno de ellos en el foro. Otros lo interpretaron como una estrategia de comunicación legítima: “Por desgracia creo que me juego algo a que están grabando alguna movida y no pierdo”.