El desconocido edificio del centro de Murcia donde se encontró la torre en la que emparedaron a una joven enamorada de "un plebeyo, pobre y extranjero"

Desde la cuenta oficial de Edificios Catalogados Murcia en TikTok han compartido una de esas historias que mezclan historia, misterio y arquitectura. En este caso el protagonista es un edificio muy conocido por los estudiantes murcianos: el Colegio Mayor Azarbe, dependiente de la Universidad de Murcia y situado junto a la calle Rambla. Lo que muchos no sabían es que este inmueble es, en realidad, el antiguo Palacio de los Saavedra, construido en el siglo XVII como residencia principal de uno de los linajes más ilustres de la Región.

La leyenda de la joven encerrada

Cuenta la leyenda que una dama de la familia Saavedra se enamoró perdidamente de un joven plebeyo, pobre y extranjero. A pesar de los intentos de la familia por impedir aquel romance, la relación continuó a escondidas.

Como castigo la muchacha fue encerrada para siempre en lo alto de la torre del palacio. Desde entonces, los vecinos comenzaron a escuchar lamentos y gritos procedentes del edificio, sonidos que, según las crónicas de la época, parecían los sollozos de una mujer o de un duende.

El exorcismo y la paloma blanca

Aterrados por aquellos ruidos nocturnos, los parroquianos acudieron al párroco del lugar para realizar un exorcismo. Cuentan que en el mismo instante en que el sacerdote pronunció la palabra “amén”, las luces de la torre se apagaron de golpe y una paloma salió volando desde una de las ventanas justo de donde decían que provenían los alaridos.

Ese vuelo, según se cuenta, simbolizó la liberación del alma de la joven que había permanecido atrapada entre los muros durante siglos.

Un hallazgo inquietante durante las obras

La historia podría haberse quedado en eso, una leyenda más del casco histórico murciano. Pero hay un detalle que ha hecho que muchos vuelvan a mirarla con otros ojos.

Cuando hace unos años se realizaron obras de rehabilitación para convertir el antiguo palacio en el actual colegio mayor, los trabajadores descubrieron algo inesperado: una parte del torreón oculta, a la que solo se podía acceder desde el tejado. Justo en el mismo punto donde la leyenda dice que fue emparedada la muchacha.

Nadie ha podido confirmar que los restos hallados pertenezcan a esa antigua habitación, pero la coincidencia ha mantenido viva la historia generación tras generación.