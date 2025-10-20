Críticas y elogios de un joven de La Rioja a la Región de Murcia en su 'Vuelta a España': "Me dijeron que Cartagena es más bonita"

El creador de contenido David Cuevas, conocido por su proyecto de recorrer todas las provincias del país en una serie titulada 'Vuelta a España' ha hecho parada en la Región de Murcia. A través de dos vídeos (uno grabado en Murcia capital y otro en Cartagena) el joven riojano ha compartido con su comunidad lo que más le ha sorprendido, gustado y, en algún caso decepcionado de su paso por el sureste español.

“Oye, sí que empezamos el vídeo muy contentos, pero hoy Murcia existe. Hoy vamos a comprobarlo”, comienza diciendo el creador en su vídeo sobre la capital, que lleva “un año visitando todas las provincias de España” y al que le tocaba conocer Murcia “bien al detalle”.

Su recorrido arranca en el entorno de la Catedral de Murcia donde bromea con el detalle de que “aquí abajo hay muertos” al descubrir las criptas, aunque confiesa que “no entramos porque había que pagar, pero oye, muy bonito”.

La gastronomía fue otro de los puntos fuertes de su paso por la ciudad. Cuevas probaba algunos de los clásicos más reconocibles de la cocina murciana: “Probé la marinera, que era una rosquilla con ensaladilla rusa y anchoa, muy buena, al igual que el caballito”, relata en tono coloquial. Más tarde, en el local La Tapa Murciana, se animaba con los michirones, un guiso tradicional que describe como “todo muy bueno”.

El creador también dejó su impresión sobre el aspecto urbano de la capital. Asegura que “me sorprendió bastante Murcia, no me esperaba para nada que fuera una ciudad tan grande” y destaca especialmente el edificio del Ayuntamiento “fijaos qué ayuntamiento más chulo”.

Pero no todo fueron elogios, en su repaso añade un pequeño tirón de orejas: “Lo que no me pareció tan chulo es el río. Sí que es verdad que está un poco con los cementos”.

Entre los lugares que más le llamaron la atención, menciona el Puente de los Peligros, al que define con su particular estilo: “Porque tú rebota saltas en él y se nota que tiembla”.

La jornada terminaba con un atardecer que califica de “muy chulo” y una cena en el Mercado de Correos, donde subraya la variedad de comida “murciana, italiana, japonesa, hamburguesa, pizza, lo que quieras y estaba bueno y muy bien de precio”.

“Me dijeron que Cartagena es más bonita”

En el segundo vídeo publicado un día después Cuevas arranca con una confesión provocadora: “Ayer estuvimos por Murcia y no os enfadéis, pero me dijeron que Cartagena es más bonito, así que aquí me he venido a conocer Cartagena”.

La grabación, estructurada también como un diario de viaje, comienza con un paseo por el puerto, donde destaca que “es de los mejores puertos naturales del Mediterráneo” y que justo al lado se encuentra “este restaurante muy conocido, la mejillonera, en el que paramos a comer y probé los mejillones con mayonesa, no lo había visto en la vida”.

El recorrido continuaba con una parada en la antigua Catedral de Santa María la Vieja y el Teatro Romano, del que comenta con humor: “Concesioneo para una boda incluido”.

Licor 43, La Manga y el baño en octubre

El tono relajado del vídeo se mantiene cuando entra en la tienda de Licor 43, de la que explica: “Ojo que llega la hora del café y diréis, David, ¿qué haces entrando en la tienda Licor 43? Pues porque el licor 43 fue creado aquí en Cartagena”. Aprovecha el momento para probar un café asiático, que define con entusiasmo: “Muy bueno estaba eh, me gustó bastante”.

Después el joven toma el coche hacia “una zona muy conocida de Cartagena”: La Manga del Mar Menor. La describe como “una franja de tierra de unos 21 km que separa el Mar Menor del Mediterráneo”, y no puede resistirse a un baño: “El agua no está nada mala eh… soy el típico que estamos en octubre y me pienso que estoy en verano”.

Del Mediterráneo pasa al Mar Menor aunque ahí se muestra más crítico: “La verdad que estaba un poco más sucio”. Aun así, el cierre de la jornada llega con un tono casi poético: “El atardecer que vimos aquí no tuvo ningún... cuando se escondió el sol el cielo se empezó a poner superrojo y la verdad que era muy bonito”.

Ya al final del vídeo, David Cuevas resume su paso por la región con una frase sencilla: “Tanto Cartagena como la provincia de Murcia me ha gustado mucho”.