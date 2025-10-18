Si solo vas a hacer una ruta en Murcia este otoño, elige esta: "Unas vistas desde arriba espectaculares"

El otoño y la Región de Murcia forman una pareja perfecta para quienes disfrutan del aire libre. Cuando baja el sol, los montes se vuelven dorados y la humedad del mar suaviza el ambiente, la sierra parece estar pidiendo un recorrido y no hay mejor momento del año para descubrir a pie los paisajes que después del verano cuando remite el caloimposibles.

En una comunidad que cuenta con más de 800 rutas de senderismo registradas (desde las suaves sendas del Valle de Ricote hasta los itinerarios más exigentes de Sierra Espuña) hay una que destaca especialmente. En Cartagena la conocen de sobra pero fuera del municipio todavía es una gran desconocida: se trata de la ruta circular de la Sierra de la Muela, más conocida por un elemento que se ha vuelto casi legendario: las escaleras al cielo.

La ruta que todo cartagenero ha hecho (o debería)

Las escaleras verdes de la Muela se alzan en uno de los tramos finales del recorrido y se han convertido en icono local, tanto para los senderistas experimentados como para quienes buscan una experiencia diferente y una foto que lo diga todo. Desde arriba las vistas abarcan Escombreras, El Portús, Cabo Tiñoso y el Monte Roldán, una panorámica que resume buena parte del carácter del litoral cartagenero: mar, roca y horizonte.

No es una ruta cualquiera, aunque la distancia ronda los 7,7 kilómetros y el desnivel positivo supera los 460 metros, lo que la hace de nivel moderado, el recorrido exige atención y algo de forma física: “Bonita y con buenas vistas, pero atención a las subidas”, resume el autor de la ruta en Wikiloc, que la ha documentado paso a paso para quienes quieran seguirla.

Qué esperar del recorrido

El punto de inicio se encuentra cerca de Casas de las Escarihuelas, donde comienza una pista ancha que pronto da paso a senderos de montaña. Tras una primera subida que ya pone a prueba las piernas, se alcanza el cruce con el PR-MU 116, la señal que marca la dirección hacia el Pico de la Muela, punto más alto del itinerario con unos 550 metros de altitud.

A medida que se gana altura las vistas se abren hacia el Mediterráneo. El tramo final antes de alcanzar el punto geodésico, regala una imagen inconfundible: el mar al fondo, las lomas cubiertas de pinos y, sobre todo, esas escaleras metálicas pintadas de verde que parecen suspendidas en el aire. De ahí el apodo: las “escaleras al cielo”.

Precauciones y consejos

El recorrido, aunque perfectamente señalizado, tiene tramos en los que conviene extremar la precaución. El propio autor advierte: si alguien sufre de vértigo o lleva mascota, mejor valorar si se sube o no a las escaleras, ya que las patas de los animales pueden colarse entre los peldaños. Además, el descenso posterior incluye zonas de roca suelta y algunos tramos más técnicos.

Se recomienda evitar las horas centrales del día, llevar calzado de montaña, agua suficiente y, si se va en grupo, mantener siempre contacto visual entre los miembros. En cuanto a la meteorología, el otoño es ideal: temperaturas suaves, poco riesgo de lluvias y esa luz limpia que hace que el mar brille incluso desde lo alto de la sierra.