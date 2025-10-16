Murcia, primera agraviada por la propuesta de Feijóo de pedir un B2 de castellano para la nacionalidad: "No les afectaría"

La pugna política del Partido Popular por disputar su espacio a la derecha no solo ha atropellado derechos conquistados como el del aborto, sino que está desplazando el debate público hacia posiciones cada vez más reaccionarias que terminan pagando los más vulnerables: como las personas migrantes que salen de países en guerra o sobreviven en contextos sociales extremos buscando una oportunidad en España.

En ese clima la nueva propuesta de Alberto Núñez Feijóo de exigir un nivel B2 de castellano para obtener la nacionalidad se ha convertido en un símbolo más de esa deriva. Pero además ha provocado un cómico agravio colateral, y es que Murcia ha vuelto a ser el blanco de burlas y chascarrillos en redes sociales, reavivando un viejo estigma humorístico sobre el “murciano” como si fuera una lengua aparte.

El gag se dió tras la exposición del líder del PP de las bases de su plan de inmigración: un decálogo que endurece los requisitos para acceder a la nacionalidad, los permisos de residencia e incluso el acceso a determinadas prestaciones sociales para “el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional” porque según su posición “es el mejor camino para la integración”.

La Opinión

El anuncio, presentado como una medida “para poner orden como el resto de Europa”, implica que los solicitantes de nacionalidad deberían acreditar un nivel intermedio-alto de dominio del español. Hasta ahora bastaba con un A2, el nivel más básico del Marco Común Europeo de Referencia. La subida al B2 (que certifica la capacidad de mantener conversaciones fluidas y redactar textos complejos) reduciría drásticamente el número de personas que podrían acceder al proceso.

El delegado de Cataluña, Carlos Prieto defendía que: “Los trámites no son simples ni fáciles y todas las personas que han conseguido la nacionalidad se la han ganado” e ironizaba en relación a Feijóo quye “auizás él no lo pasaría y acabaría por ser apátrida”.

De la política al meme: “El C1 de murciano”

La polémica saltaba de los titulares a las redes sociales a través de la plataforma X (antiguo Twitter) donde la inteligencia artificial Grok respondía a un usuario que le preguntaba en clave humorística si la noticia era cierta y cómo podría afectar a los murcianos.

“Sí, la noticia es cierta: Feijóo, líder del PP, ha propuesto elevar el requisito idiomático a nivel B2 de castellano para obtener la nacionalidad española, como medida para integrar mejor a los inmigrantes. A los murcianos no les afectaría en absoluto, pues hablan castellano nativamente y suelen estar en niveles C1 o C2”, contestaba el bot de Elon Musk.

La respuesta, fue suficiente para reactivar el viejo meme del “C1 de murciano”. Varios usuarios comenzaron a bromear sobre la supuesta dificultad de entender el acento regional que se ha ido explotando en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años y cuya trayectoria como recurso cómico ha llegado incluso al cine con películas como 'Cuerpo de Élite'.