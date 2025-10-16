Este "mercadillo" de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia

Empiezan a notarse los primeros fríos del otoño (aunque en Murcia el termómetro parece resistirse) y las calles ya huelen a castañas por las noches. En los supermercados han vuelto los turrones y en la fachada de El Corte Inglés empiezan a moverse los preparativos del Cortilandia.

El ambiente navideño está ya a la vuelta de la esquina y con él llegan los primeros efluvios de luces, los villancicos y los mercadillos. Entre ellos uno que los murcianos esperan cada año con especial cariño: la Muestra de Artesanía de Navidad, instalada en el paseo Alfonso X El Sabio.

Este evento, que ya ha cumplido 40 años de historia, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad durante las fiestas, reuniendo a más de un centenar de artesanos de la Región y de otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana.

La feria cuenta con 102 puestos en total: 99 dedicados a artesanos, uno a una ONG, otro institucional y una zona especial de talleres junto al convento de las Anas.

Quienes lo visiten este mes de diciembre van a poder encontrar como de costumbre desde cerámica, bordado o joyería hasta cosmética natural o productos gastronómicos, entre los que destacan los quesos artesanos o los dulces navideños elaborados de forma totalmente tradicional.