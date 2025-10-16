Este "mercadillo" de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia
La aparición de algunos elementos navideños evocan la próxima llegada de los tradicionales mercadillos navideños
Empiezan a notarse los primeros fríos del otoño (aunque en Murcia el termómetro parece resistirse) y las calles ya huelen a castañas por las noches. En los supermercados han vuelto los turrones y en la fachada de El Corte Inglés empiezan a moverse los preparativos del Cortilandia.
El ambiente navideño está ya a la vuelta de la esquina y con él llegan los primeros efluvios de luces, los villancicos y los mercadillos. Entre ellos uno que los murcianos esperan cada año con especial cariño: la Muestra de Artesanía de Navidad, instalada en el paseo Alfonso X El Sabio.
José María López, deportista e influencer, sobre el ciclista de 72 años fallecido en Murcia: "Así de lamentable está el estado de las carreteras en Murcia"
Este evento, que ya ha cumplido 40 años de historia, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad durante las fiestas, reuniendo a más de un centenar de artesanos de la Región y de otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana.
La feria cuenta con 102 puestos en total: 99 dedicados a artesanos, uno a una ONG, otro institucional y una zona especial de talleres junto al convento de las Anas.
Quienes lo visiten este mes de diciembre van a poder encontrar como de costumbre desde cerámica, bordado o joyería hasta cosmética natural o productos gastronómicos, entre los que destacan los quesos artesanos o los dulces navideños elaborados de forma totalmente tradicional.
