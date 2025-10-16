Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este "mercadillo" de Navidad se hace en Murcia, aunque podría ser Viena o Budapest perfectamente: tiene más de 4 décadas de historia

La aparición de algunos elementos navideños evocan la próxima llegada de los tradicionales mercadillos navideños

Imagen de archivo del mercado de Navidad de Budapest

Imagen de archivo del mercado de Navidad de Budapest / HungaroTour

Marco Gil

La Opinión

Empiezan a notarse los primeros fríos del otoño (aunque en Murcia el termómetro parece resistirse) y las calles ya huelen a castañas por las noches. En los supermercados han vuelto los turrones y en la fachada de El Corte Inglés empiezan a moverse los preparativos del Cortilandia.

El ambiente navideño está ya a la vuelta de la esquina y con él llegan los primeros efluvios de luces, los villancicos y los mercadillos. Entre ellos uno que los murcianos esperan cada año con especial cariño: la Muestra de Artesanía de Navidad, instalada en el paseo Alfonso X El Sabio.

Este evento, que ya ha cumplido 40 años de historia, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad durante las fiestas, reuniendo a más de un centenar de artesanos de la Región y de otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana.

La Opinión

La feria cuenta con 102 puestos en total: 99 dedicados a artesanos, uno a una ONG, otro institucional y una zona especial de talleres junto al convento de las Anas.

Quienes lo visiten este mes de diciembre van a poder encontrar como de costumbre desde cerámica, bordado o joyería hasta cosmética natural o productos gastronómicos, entre los que destacan los quesos artesanos o los dulces navideños elaborados de forma totalmente tradicional.

@miraqueplan ¿Ya has pasado por la muestra de Artesanía de Navidad de Murcia? ☺️ Ya lleva 39 años! Todo un clásico en la ciudad 🤩 En esta primera parte os mostramos Belenistas tradicionales, artesanos orfebres y joyeros e ideas de puestos de regalo para niños 🎁 En próximos videos os comentaremos que más podéis encontrar en ella. Una muy buena opción para regalar esta Navidad😍 *Video en colaboración con @artesaniaregiondemurcia * #artesania #mercado #navidad #murcia #artesano #regiondemurcia #belen #orfebre #joyero #juguete #regalo #miraqueplan #planazo ♬ sonido original - Mira Qué Plan 👀

