Jóvenes artistas piden ayuda para publicar un libro sobre Murcia: 'Y si a la luna habláramos de Murcia'

Al exuberante catálogo de propuestas culturales que lleva unos años germinando en la ciudad de Murcia le acaba de brotar una nueva página con el proyecto ‘Y si a la luna habláramos de Murcia’, una obra que busca financiación colectiva para poder ver la luz. Detrás de esta iniciativa está la cooperativa Tambaliche: un grupo joven que entiende la literatura no solo como arte, sino también como herramienta de denuncia y reflexión sobre la identidad murciana.

Escrito por el periodista y poeta Daneil Doménech, el libro se presenta como una" conversación con la ciudad y con sus sombras" en la que se cruzan calles, plazas y recuerdos familiares con un retrato social entre "el orgullo y la precariedad, la tradición y el olvido".

Nacido en el municipio de Santomera en 1999, ya ha publicado los poemarios ‘Mediterráneos’ (La Consentida, 2023) y ‘Esperamos que la fruta explotara para hacer la fotografía’, con el que fue finalista del Premio Nacional Tino Barriuso de Poesía Joven y en este nuevo trabajo, el autor da un paso más hacia el ensayo social.

El proyecto está en marcha a través de Verkami donde el objetivo de recaudación es de 800 euros, de los que actualmente hay recaudados 552. Desde Tambaliche explican que el dinero se va a destinar íntegramente a cubrir los gastos de impresión, maquetación, recompensas y comisiones de la plataforma y que en caso de que se superara el objetivo los beneficios irán al Santuario Alma Libertaria (una asociación murciana dedicada al rescate y cuidado de animales abandonados y maltratados).

La edición va a tener 72 páginas, un prólogo firmado por el periodista Alejandro Oliva y una portada diseñada por Núria de Bosc, artista visual especializada en temas de paisaje y memoria. También colaboran los ilustradores Melancómica y Josefff, cuyas obras forman parte de las recompensas disponibles para quienes apoyen la campaña.

Entre esas recompensas destaca una edición especial del libro con anotaciones manuscritas del propio autor, en las que explica el proceso creativo y editorial: “Es la opción perfecta para quienes entienden los libros como un espacio vivo y de diálogo entre autor y lector”, apuntan desde la cooperativa.

Con este proyecto, Tambaliche busca consolidarse como un espacio de reflexión y creación literaria centrado en la Región de Murcia: “Necesitamos más voces que hablen de lo que nos pasa desde una mirada crítica y cercana” y explican que su filosofía para editar no es solo imprimir: es intervenir, cuidar la memoria y “hacer el mundo una miajica mejor”.

Las aportaciones pueden realizarse a través de la web de Verkami mediante donaciones o recompensas desde 15 euros y si todo sale según lo previsto, los ejemplares y recompensas llegarán a sus mecenas en enero aunque el equipo no descarta que la luna se adelante un poco.