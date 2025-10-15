Abren una tienda de "paquetes perdidos de Amazon" en un centro comercial de Murcia: se venden al peso

Una de las modas más inesperadas del comercio en los últimos tiempos es la venta de paquetes sorpresa de Amazon. Es decir, cajas que un día se perdieron en el laberinto de la mensajería y que ahora pueden comprarse al peso, sin saber qué hay dentro.

Esta tendencia que ya triunfa en varios países europeos acaba de aterrizar en la Región: King Colis ha abierto una tienda efímera en el centro comercial Nueva Condomina, donde cualquiera puede convertirse en explorador del azar.

La cita estará disponible del 13 al 18 de octubre, y promete una experiencia tan curiosa como divertida. Los visitantes pueden comprar paquetes sellados procedentes del comercio electrónico (devoluciones, errores en direcciones o pérdidas logísticas) que la marca recupera para evitar su destrucción. Desde King Colis aseguran que con esta práctica “se acabó el desperdicio” y explican que su objetivo es dar una segunda vida a esos envíos, fomentando una economía circular y reduciendo el impacto medioambiental del despilfarro.

Una búsqueda del tesoro moderna

La gracia está en que nadie sabe lo que va a encontrar: puede ser un móvil de última generación, una pieza de ropa, un videojuego, un gadget o incluso (según presumen en su web) objetos de alto valor. En su propio texto promocional apuntan que “hasta se han encontrado lingotes de oro”, algo que, real o no, suma emoción a la experiencia de abrir el paquete.

Los precios varían según el peso y el tipo de caja: pequeñas, medianas o “premium”, que prometen sorpresas de mayor valor. Todo bajo un ambiente lúdico, con decoración realizada al cien por cien con materiales reciclados.

La tiktoker @mardelarts fue una de las primeras en mostrar el evento en redes sociales. En un vídeo que se ha vuelto viral se le ve paseando entre las estanterías y jugando con la incertidumbre: “Yo no sé con qué me voy a encontrar, pero vamos a ir toqueteando como a mí me gusta”.

Su reacción resume bien el espíritu del fenómeno: una mezcla entre entretenimiento, curiosidad y consumo impulsivo, donde la sorpresa es el verdadero producto.

Desde la marca insisten en que King Colis no solo vende emoción, sino también sostenibilidad. Al recuperar miles de paquetes que antes terminaban destruidos tras un reembolso, aseguran contribuir a “reducir la huella de carbono derivada del despilfarro”.