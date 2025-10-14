José María López, deportista e influencer, sobre el ciclista de 72 años fallecido en Murcia: "Así de lamentable está el estado de las carreteras en Murcia"

Este domingo 12 de octubre un ciclista de 72 años perdía la vida tras ser atropellado por un coche en el kilómetro 6,7 de la carretera nacional 340 entre Santomera y la pedanía murciana de Cobatillas según informaron el 112 y la Guardia Civil de Tráfico. Los servicios sanitarios lo hallaron ya sin vida cuando llegaron al lugar.

La noticia ha sacudido al colectivo ciclista de la Región, especialmente a quienes cada semana recorren esos mismos tramos de asfalto. Uno de ellos es José María López, el deportista murciano que hace unos meses completaba una vuelta a España solidaria de 4.251 kilómetros con el fin de recaudar fondos para la lucha contra la leucemia.

Durante 29 días López pedaleaba por los cuatro puntos cardinales de la península (de Tarifa a Finisterre, de Estaca de Bares a Cap de Creus, y regreso al Santuario de Caravaca de la Cruz) y recorriendo casi 200 kilómetros diarios para visibilizar la enfermedad.

“Llevemos mucho cuidado siempre en la carretera”

Un día después del accidente mortal, José María López grababa un vídeo en sus redes sociales para compartir su tristeza y lanzar un mensaje de prudencia: “Lo único que quiero decir en este vídeo es que llevemos mucho cuidado siempre en la carretera, miremos cualquier bache, que indiquemos cuando vamos en grupo, cualquier cosa por tonta que sea”.

En el mismo vídeo recordaba que él mismo había salido a correr el día anterior, completamente agotado, y que había rechazado unirse a la grupeta de amigos que, horas después, se vería implicada en el trágico suceso: “Yo dije, mira, no estoy, estoy superreventado. Mañana ya veré lo que hago… y esta mañana me llama mi amigo y me dice que ha habido una desgracia muy mala, muy muy mala”.

El ciclista insistía en la importancia de respetar la distancia de seguridad y la atención al asfalto: “Cuando se dice un metro y medio de seguridad, es eso, es tener un margen por si pasa cualquier cosa, que no ocurran desgracias” antes de dirigirse también a los conductores: “Que guarden la distancia, que seamos prudentes en la carretera, las motos también, que lleven cuidado”.

“Ese agujero lleva muchísimo tiempo”

Un día después, López ha regresado al que él identifica como el punto del accidente para grabar un segundo vídeo. En él muestra el estado del firme y denuncia el mal mantenimiento de la vía: “Mirad el pedazo de agujero que hay en la carretera, por aquí venía el grupo”.

Según explicaba el ciclista habría pisado esa zona y perdido el control, impactando con el vehículo que circulaba en sentido contrario: “Está claro que son accidentes, pero son accidentes evitables, creo yo, porque ese agujero, al igual que muchos que hay en la carretera, lleva muchísimo tiempo y nadie pone solución”.