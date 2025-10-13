Ni Madrid, ni Barcelona, un joven venezolano explica por qué migrar a Murcia: "Puede cambiar tu vida, permitiéndote vivir con menos de 1.000 euros al mes"

Uno de los mayores motivos de orgullo de España es que sigue siendo un país al que muchas personas quieren venir a construir su futuro: desde el norte de Europa, Latinoamérica, África o Europa del Este, miles de migrantes llegan cada año buscando mejor clima, una vida más estable y segura y con su esfuerzo contribuyen a la economía, la diversidad cultural y el tejido social de nuestras ciudades.

Entre esas comunidades la venezolana ocupa un papel cada vez más visible. Muchos de sus miembros, tras pasar por el complejo proceso de emigrar, comparten su experiencia en redes sociales para orientar a quienes están pensando dar el mismo paso.

Es en este contexto donde un joven creador llamado Daniel publicaba un vídeo en el que explica por qué en base a su propia experiencia vivir en esta ciudad puede ser una decisión más inteligente que optar por grandes nucleos de población como Madrid o Barcelona.

“Murcia puede cambiar tu vida”

Daniel va recorriendo las calles del centro de la capital mientras comenta los aspectos que más valora de su nueva vida: “Migrar a España no solo es cambiar de país, también es elegir una comunidad donde construir una nueva vida”.

El primer argumento que menciona es el precio del alquiler: uno de los temas más sensibles para cualquier persona que llega a un país nuevo (y para quienes han nacido o ya vivían aquí). Basándose en datos de Idealista Daniel explica que en 2025 el coste medio en la ciudad ronda los 8,60 euros por metro cuadrado, muy por debajo de los más de 16 euros que se pagan en Madrid o Barcelona. En barrios céntricos como Vistalegre o Santa Eulalia, comenta, un piso de dos habitaciones puede encontrarse entre 550 y 650 euros y algo más alejado incluso por 400 o 500 euros.

“Vivir en Murcia es más de un 40% más barato que en Madrid o Barcelona”, asegura, y añade que esa diferencia permite algo clave: “poder vivir solo o en pareja y, sobre todo, ahorrar”.

Oportunidades laborales y calidad de vida

Otro punto que destaca en su análisis es el empleo. Daniel explica que, con permiso de trabajo, hay oportunidades tanto en agricultura y logística (sectores muy ligados a la economía murciana) como en hostelería, atención al cliente, educación o sanidad, para quienes ya tienen sus títulos homologados. También menciona que quienes aún no cuentan con papeles pueden encontrar “trabajos de entrada” en agricultura, construcción o cuidado de personas mayores “mientras tramitan la documentación necesaria”.

Más allá del trabajo insiste en que Murcia ofrece una movilidad sencilla y una vida cotidiana menos estresante. “Puedes cruzarte la ciudad en 20 o 30 minutos en transporte público”, cuenta, destacando que el bono mensual cuesta entre 20 y 30 euros, con descuentos para jóvenes, mayores y desempleados.

Comer, moverse y disfrutar sin gastar tanto

Murcia dice Daniel, también destaca por su costo de alimentación bajo, gracias a su potente sector agrícola. Calcula que una pareja puede gastar entre 250 y 350 euros al mes en supermercado, dependiendo de los hábitos de consumo. En cuanto al ocio apunta que una cena para dos personas ronda los 20 o 30 euros, y que tapear en el centro cuesta unos 10 o 15 por persona.

Además recuerda que a menos de una hora están Mazarrón, La Manga del Mar Menor o Alicante, lo que permite escaparse a la playa “sin endeudarse”.

Un destino asequible con encanto

El vídeo termina frente a la Catedral de Murcia, donde Daniel recuerda que la ciudad, fundada en el año 825 y con más de 470.000 habitantes, combina historia, modernidad y precios razonables. Calcula que el costo de vida total puede rondar los 950 o 1.000 euros al mes viviendo solo y unos 700 u 800 euros compartiendo piso: “Murcia puede cambiar tu vida, permitiéndote vivir con menos de 1.000 euros al mes, algo casi imposible en Madrid o Barcelona".