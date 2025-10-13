Por qué hay una "absurda" isla en el centro de la Región de Murcia donde "no llueve" mientras alrededor diluvia

En los últimos días, con la activación de avisos meteorológicos en toda la Región de Murcia por la llegada de la DANA Alice, ha vuelto a ponerse de manifiesto una curiosidad que no deja indiferente a nadie: un pequeño punto naranja que aparece en mitad del mar rojo de las alertas.

Ese punto es Lobosillo: una pedanía murciana que al igual que ya ocurrió con la Pandemia, ha vuelto a ser el foco de atención en redes sociales a raíz de los avisos meteorológicos publicados por la AEMET en relación con la DANA Alice.

“Esa isla tiene un techo enorme”

El pasado 10 de octubre las cuentas oficiales como AEMET, AMETSE o el 112 publicaron los mapas de avisos rojos y naranjas en la Región por fuertes tormentas y riesgo de inundaciones. En ellos toda la zona de Cartagena y Mazarrón aparecía en rojo intenso. Pero justo en el medio, un pequeño fragmento en naranja rompía el patrón. En redes no tardaron en bromear: “Esa isla en el rojo del Campo de Cartagena tiene un techado enorme que impide que caiga el agua".

A su vez otros usuario ironizaban: “Qué suerte tienen los que viven en Lobosillo, que se escapan de todo.” Más allá de los chistes muchos empezaron a cuestionar si se trataba de un error pero la explicación es incluso más curiosa que el propio mapa.

Una isla administrativa en medio de otra comarca

Según explicaban perfiles como @salva_ros, el problema está en que los avisos se emiten por criterios administrativos y no geográficos. Es decir AEMET lanza las alertas según los municipios, no según las zonas naturales donde realmente cae la lluvia.

El caso es que esta pedanía, Lobosillo, pertenece al municipio de Murcia, pero está físicamente en pleno Campo de Cartagena, rodeada por completo de pueblos como Fuente Álamo, Torre Pacheco o el propio Cartagena. Es una especie de “isla” que depende del ayuntamiento de Murcia aunque esté a 36 kilómetros de la ciudad.

“Lo de Lobosillo es absurdísimo”

La curiosa situación administrativa de esta pedanía daba lugar a un intenso debate sobre cómo se configuran los mapas de avisos: “Algún día este tipo de mapas se harán con criterios geográficos y no administrativo-políticos. Lo de Lobosillo es absurdísimo (...)”. Otros perfiles se preguntaban en "voz alta “¿A ver si lo movéis para cambiar eso y que las alertas sean por zona geográfica y no por municipio?”

El sentido común invitaría a pensar que si una zona está físicamente dentro de un área en nivel rojo, lo lógico sería que también estuviera en alerta roja. Pero al depender administrativamente de otro municipio, en este caso Murcia capital, acaba recibiendo la alerta de este aunque esté rodeado por completo de otra comarca.