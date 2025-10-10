Viva Suecia, tras el éxito de la presentación de 'Hecho en tiempos de Paz' en Madrid: "La policía nos ha obligado a cancelar en el último momento"

La celebración del lanzamiento del nuevo disco de Viva Suecia, 'Hecho en tiempos de paz,' el jueves 9 de octubre en el centro de Madrid, terminaba siendo víctima de su propio éxito al cancelarse por orden de la Policía ante la inesperada afluencia de público que se concentró en la calle de la Paz.

El grupo murciano explicaba en sus redes sociales que “la policía nos ha obligado a cancelar en el último momento” y agradecía a los cientos de seguidores que se habían desplazado hasta la entrada del UMusic Hotel para acompañarlos en este lanzamiento.

En el comunicado publicado en redes tras lo sucedido explicaban que "Hemos improvisado un pla B. No todos pudísteis entrar, y eso nos duele. De verdad. Gracias por venir, y por seguir ahí, incluso cuando las cosas no salen cómo esperábamos".

'Hecho en tiempos de paz' es el álbum con el que el conjunto compuesto por Rafa Val, Jess Fabric, Alberto Cantúa y Fernando Campillo vuelve a la primera línea musical con temas como 'Dolor y Gloria, 'Querer' o 'Mala Prensa' y que ha contado con la colaboración de otros artistas como Siloé ('Sangre'), Hoonie ('Tú y yo Contra Los Demás') o Samuraï (Melancolía).

Horas antes de la cita el propio grupo salía al paso de los rumores que circulaban en redes y en algunos medios, donde se aseguraba que ofrecerían un concierto sorpresa en la Puerta del Sol: “No habrá ningún concierto en Sol”, aclaraban en sus perfiles oficiales, explicando que la acción estaba pensada para otro punto del centro madrileño.

Pese a la advertencia la expectación fue tan grande que la presentación improvisada desbordaba las previsiones. En los vídeos difundidos por los asistentes se aprecia una multitud abarrotando la calle de la Paz, con decenas de personas grabando y coreando 'Dolor y Gloria' entre otras canciones antes de la intervención de las autoridades.

La cancelación no ha empañado el entusiasmo del público ni la sensación de que 'Hecho en tiempos de paz', que tras el éxito de su anterior disco 'El amor de la clase que sea' (2022), la celebración del décimo aniversario de la banda y su consolidación en festivales de todo el país, confirma con este lanzamiento que sigue siendo uno de los grandes referentes del indie español con capaz de movilizar a miles de seguidores.