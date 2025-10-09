La teoría más inquietante sobre el colegio de Murcia que dejó la canción de Cumpleaños feliz sonando toda la noche: "Se ve alguien en el techo"

El vídeo que recoge la intervención de los bomberos en un colegio de Murcia donde la canción de 'Cumpleaños feliz' estuvo sonando durante más de cinco horas seguidas ha dado literalmente la vuelta al mundo.

La grabación, publicada por el propio cuerpo de Bomberos de Murcia, ha sido compartida en cientos de medios y redes sociales, desde TikTok hasta YouTube. En ella se ve a los agentes accediendo al centro de madrugada para detener la megafonía, que llevaba toda la noche reproduciendo el tema.

Más allá de lo anecdótico muchos usuarios han coincidido en que la escena tiene algo inquietante y lo que en un principio fue un simple fallo técnico (el sistema de megafonía del colegio de Javalí Viejo quedó encendido tras un cumpleaños escolar) se ha convertido en una especie de leyenda viral murciana que sienta como un guante a las semanas previas a la celebración de Halloween y Todos los santos.

La imaginación ha hecho el resto en los comentarios y cientos de usuarios han dejado mensajes con teorías de todo tipo, desde las más cómicas hasta las abiertamente sobrenaturales.

Entre ellas una ha destacado por encima de todas: la del “niño fantasma” que habría encendido la música para celebrar su cumpleaños desde el más allá. Una historia absurda que se ha repetido tanto en hilos y publicaciones que ha acabado ganando vida propia.

“Minuto 23, el techo”

Otra de las teorías más comentadas tiene que ver con un supuesto detalle visual. Algunos usuarios aseguran que, en el segundo 26 del vídeo , se puede ver algo moviéndose sobre el tejado del edificio justo detrás de las ramas de un árbol. Los comentarios con frases como “minuto 23, el techo ” o “fíjate por las ramas” se repiten en distintas plataformas alimentando el misterio entre quienes ven el clip por primera vez.

Sin embargo al revisar el metraje original (y en especial las versiones en alta resolución que circulan en YouTube y en la cuenta oficial de los Bomberos de Murcia) la supuesta figura se disuelve fácilmente: lo que algunos interpretan como una silueta humana es, en realidad, el reflejo del movimiento de una hoja iluminada por la linterna de un bombero. El haz de luz proyectado sobre las ramas genera una sombra que, en ese segundo concreto, da la ilusión óptica de un cuerpo moviéndose.