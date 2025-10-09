Habla una de las vecinas del colegio de Murcia donde sonó el 'Cumpleaños feliz' toda la noche: "¿Qué pasa que a esa hora?"

Casi más insólito que el propio hecho en sí (que tuvo a los vecinos de la pedanía murciana de Javalí Viejo escuchando la canción de ‘Cumpleaños feliz’ durante toda la madrugada) ha sido la reacción que ha generado. Lo que empezaba como una alarma escolar activada por error y un grupo de bomberos apagando una melodía, ha acabado en vídeos virales, teorías de fantasmas y cientos de comentarios que han dado la vuelta al mundo.

Entre tanto ruido digital una vecina del colegio ha decidido contar su versión, mucho más terrenal y bastante más divertida: “Yo vivo pegada. Yo lo he escuchado y nosotros lo escuchamos esa noche y pensamos: mira qué guay, que en la cafetería se han acordado de un cumpleaños y han puesto la música. Hermosa, preciosa. Si es que una canción preciosa”.

"Esa canción no terminaba nunca"

La vecina relata que al principio no sospechó nada raro: “Cogí y me vine a dormir, y yo ya no me enteré de nada. Yo desconecté. Y mi madre dice: sí, sí, sí, se sigue escuchando. Digo, bueno, no pasa nada. Y a las cuatro y pico se seguía escuchando. Y a las seis y media ya no se escuchaba nada”.

Lo que para ella fue solo una anécdota terminaba con los bomberos de Murcia entrando al colegio para apagar la música, que llevaba sonando desde las 23.00 hasta las 04.30 de la madrugada. Desde su cuenta oficial, los bomberos bromeaban al día siguiente: “No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡no eran horas!”.

"Se decidió llamar a los bomberos y ya está"

La vecina explica que no tiene claro quién dio el aviso, pero que lo entiende perfectamente: “A esa hora, lógicamente, ni un director ni un conserje. Es muy difícil localizar a alguien. Entonces se decidió (no sé quién lo decidió, porque yo estaba plácidamente durmiendo) llamar a los bomberos. Y los bomberos vinieron y lo apagaron. Igual que apagan un fuego, pueden apagar una música y no pasa nada”.

Lo que más le sorprende no es lo ocurrido, sino el revuelo que ha seguido: “No sé si se merece tantísimo revuelo, porque yo esta mañana he flipado”. Y añade, con humor, que incluso los bomberos tienen derecho a reírse: “¿Cuántas veces ponen su vida a riesgo y no le echamos cuenta? Pues coño, pues anoche disfrutaron y se rieron un montón y ya está. No pasa nada”.

"¿Dónde está el contexto?"

La mujer también ha querido responder a quienes se han mostrado molestos por el episodio: “A lo mejor se está dando mucho bombo, sí, pero tampoco creo que sea para enfadarse como hay gente enfadada por eso. No te enfades, chico, si es que son fallos que hay. Que es que la tecnología nos encanta, pero se equivoca también. No pasa nada”.

Y lanza una reflexión que ha conectado con muchos usuarios en redes: “¿Dónde está el contexto? ¿Dónde se cierra este contexto? Sé que es una tontería, pero una tontería graciosa. ¿Por qué no podemos reírnos si luego salen las noticias de cosas malas y tienes que estar viendo cosas malas todo el rato? Para una que sale de reírte, de verdad, ¿es necesario enfadarse?”.