Carlos Herrera dedica un elogio a este producto típico de Murcia: "Una suerte de regañá muy sabrosa para los que no los conozcan"

El locutor Carlos Herrera sorprendía hace unas semanas a sus seguidores en redes sociales con una publicación en la que rendía homenaje a uno de los productos más característicos de la gastronomía murciana: los crespillos de Lorca.

Acompañado de una fotografía en su cuenta de Instagram el presentador compartía un mensaje sencillo lleno de cariño hacia este bocado tradicional: “Lorca en el corazón. Mis crespillos de pimentón me resultan imprescindibles. Una suerte de regañá muy sabrosa para los que no los conozcan”.

Un clásico del sur de la Región

El crespillo (también conocido como crespillo de pan) es una elaboración típica de la zona de Lorca y Cartagena, aunque con los años se ha extendido a otras localidades como Totana, Mazarrón, Águilas o Aledo.

Se trata de una masa de pan muy fina y crujiente, elaborada con harina, sal, vino blanco y aceite, que se hornea en los mismos hornos donde se hace el pan. Su grosor no llega a medio centímetro y su textura recuerda a la de las clásicas tortas, aunque en versión salada.

Los que el locutor alaba en su publicación son, concretamente, unos crespillos elaborados en Totana, que destacan por su toque de pimentón.

Esta especia les da un color anaranjado y un sabor más intenso, diferente al de los que se preparan en otras zonas de la Región. En Cartagena por ejemplo suelen ser redondos y de tono más claro, parecidos al pan blanco.