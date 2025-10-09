Adiós al Día de la Hispanidad: esta fiesta que se celebra en Murcia el 12 de octubre y es mil veces más sabrosa

El próximo 12 de octubre España celebra el Día de la Hispanidad, aunque este 2025 cae en domingo y la Región de Murcia ha decidido no trasladar el festivo al lunes siguiente así que este año no habrá puente. El motivo está en el calendario laboral autonómico que ya reservó como jornada festiva el 9 de junio, Día de la Región de Murcia, en lugar de mover la festividad del 12 de octubre al lunes 13.

Aún así en Murcia este domingo va a tener sabor propio, porque mientras el resto del país conmemora el descubrimiento de América, en el municipio costero de Los Alcázares se celebra una de las fiestas más queridas del calendario local: el Día del Caldero.

Día del Caldero en Los Alcázares

Cada 12 de octubre las playas de Los Alcázares se llenan desde primera hora de la mañana de familias, peñas y grupos de amigos que llegan cargados de utensilios, parrillas y productos frescos del Mar Menor. Allí, a pie de arena, preparan el arroz caldero: un plato que nació de la tradición pesquera y que con los años se ha convertido en símbolo de identidad de toda la comarca.

Cocinado en los clásicos calderos de hierro fundido clavados en la arena, cada grupo elabora su versión del plato, con sus trucos, con más o menos ñora, con distintos pescados y compiten amistosamente por ver quién logra el más sabroso.

Durante la jornada la localidad entera vibra con un ambiente marinero y festivo mientras suena la música y se celebran concursos, degustaciones y actividades para todas las edades en un día donde la gastronomía, la cultura y la convivencia se funden en una misma celebración.

Cada año más de 250 peñas se reparten por los siete kilómetros de costa del municipio, desde La Base hasta Los Narejos, en una imagen que ya forma parte del patrimonio cultural de Los Alcázares. Esta celebración se enmarca dentro de las fiestas por la Autonomía Municipal que este 2025 cumplen 42 años, y que llenan todo el mes de octubre de conciertos, regatas, ferias y actividades culturales.