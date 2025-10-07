Inglaterra pone el ojo en Murcia: The Mirror la elige mejor destino del otoño y profetiza la llegada de turistas a partir del 21 de noviembre

El periódico británico El periódico británico The Mirror ha puesto el foco en la Región de Murcia con un extenso reportaje donde describe a la capital del Segura y su entorno como “el lugar perfecto para recargar energías bajo el sol” durante los meses más fríos del Reino Unido.

Según explica cada vez más aerolíneas están extendiendo sus rutas hacia el sureste español, lo que podría provocar una llegada masiva de turistas británicos a partir del 21 de noviembre.

Una ciudad “maravillosamente cálida en invierno”

El artículo (publicado en su sección de viajes) define a Murcia como “una ciudad universitaria del sureste de España que a menudo pasa desapercibida para los turistas, pero que tiene mucho que ofrecer y sigue siendo maravillosamente cálida en invierno”.

Entre sus principales atractivos el medio destaca la combinación de patrimonio histórico, naturaleza y gastronomía. “Murcia puede satisfacer los gustos de todos”, señala el texto, que resalta tanto su arquitectura barroca y su catedral como los parques naturales y las playas que se reparten a lo largo de los más de 250 kilómetros de costa de la Región.

Más vuelos desde Reino Unido a Corvera

Uno de los datos más destacados del reportaje es el aumento de vuelos directos desde Reino Unido al aeropuerto internacional de Corvera.

La aerolínea EasyJet ha ampliado su programación hasta marzo y sumará las conexiones desde Luton y Bristol a las ya existentes desde Gatwick. Ryanair, por su parte, añade una nueva ruta desde Stansted. En algunos casos, los billetes rondan los 20 euros por trayecto, y los viajes de una semana pueden encontrarse desde 44 euros.

Murcia, entre historia y naturaleza

El texto también repasa los lugares imprescindibles que, según The Mirror, no pueden faltar en una visita a la Región: la Catedral de Santa María, el Palacio Episcopal, la Plaza del Cardenal Belluga o el Real Casino, junto al edificio Moneo.

Para los amantes de la naturaleza recomienda los Barrancos de Gebas, en las afueras del Parque Regional de Sierra Espuña, y para quienes buscan mar, menciona los rincones de Cabo de Palos y las playas de Mazarrón.

El sabor del “Jardín de Europa”

La gastronomía murciana recibe también un apartado propio. El medio británico recuerda que la Región ha sido conocida como “el Jardín de Europa” (en relación al apodo "la huerta de Europa") gracias a la fertilidad de sus valles y destaca productos como frutas, verduras, aceites y frutos secos.

Entre los platos típicos menciona las marineras (“una especialidad imprescindible”) y los paparajotes, a los que describe como símbolo de la cocina local.