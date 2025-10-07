Indignación contra Taylor Swift en Murcia por una broma de El Mundo Today: "Ya no la sigo más, qué sabrá ella de Murcia"

El portal de humor El Mundo Today ha provocado varios comentarios de indignación redes sociales tras publicar un vídeo en el que Taylor Swift afirmaría supuestamente que nunca vendría a Murcia. La pieza, que ha alcanzado las 200.000 visualizaciones en menos de 24 horas, es en realidad un montaje satírico basado en la entrevista reciente que ha concedido a BBC Radio 2.

El vídeo utiliza imágenes reales de Swift durante su participación en The Scott Mills Breakfast Show: un espacio radiofónico de la cadena británica, donde la artista presentaba su nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'. Sobre esa secuencia, el equipo de El Mundo Today añadía un doblaje falso en el que el presentador pregunta a la artista si visitaría Murcia y ella responde contundentemente que nunca lo haría.

El montaje se apoya en la habitual construcción satírica sobre Murcia, pero no todos los usuarios han identificado el tono de parodia del vídeo, lo que ha dado lugar a una oleada de comentarios de indignación por parte de algunos internautas que se han que las declaraciones son auténticas.

Entre los mensajes más destacados pueden leerse reacciones como “Ya no la sigo más, qué sabrá ella de Murcia. Anda y que te den tía cursi” o “Ya le gustaría a ella ser murciana”.

Al mismo tiempo otros usuarios señalaban lo evidente del chiste y se burllaban del malentendido, lo que ha dado todavía más cancha a la difusión del vídeo.