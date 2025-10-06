Así se ve en el modelo europeo la previsión de lluvias para la Región de Murcia

Algunos puntos de la Región de Murcia han amanecido esta semana con el cielo encapotado, chubascos intermitentes que inauguran un ambiente más propio del otoño que de los últimos coletazos del “veranillo” de San Miguel que ha dejado temperaturas en torno a los 35 grados durante el fin de semana.

Durante los próximos días los principales modelos meteorológicos apuntan a un aumento de la probabilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos del litoral mediterráneo especialmente entre la Comunidad Valenciana, Murcia y el norte de Almería: situaciones cada vez más extremas debido a la emergencia clmática, aunque habituales en esta época del año por el contraste entre con el aire frío en altura de las masas de aire cálido y húmedo del Mediterráneo que pueden dar lugar a episodios de precipitación intensa y tormentas localmente fuertes.

Previsión de lluvias acumuladas en la Región de Murcia

El modelo europeo ECMWF (considerado uno de los más fiables en predicción numérica) muestra en su última actualización una acumulación significativa de precipitaciones en el sureste peninsular.

En el mapa de previsión a diez días, los colores más intensos (que marcan acumulados superiores a los 60 o incluso 80 litros por metro cuadrado) se concentran para el próximo sábado especialmente entre las provincias de Alicante y Murcia, con especial incidencia en zonas costeras como Cartagena, el Campo de Murcia o el entorno del Mar Menor.

En el interior municipios como Lorca, Caravaca de la Cruz o Yecla también podrían registrar chubascos puntuales, aunque las precipitaciones más intensas se esperan en la franja oriental. La previsión abarca el periodo comprendido entre el domingo 5 y el domingo 12 de octubre, lo que deja margen para que la situación evolucione en función de los movimientos de la borrasca mediterránea.

En cualquier caso es fundamental seguir las actualizaciones y avisos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que será la encargada de confirmar los posibles avisos por lluvias o tormentas en la Región.