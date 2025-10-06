Un influencer inglés se muda a Murcia y confiesa qué es lo único que tiene España y no Inglaterra: "La próxima vez solo diré tapas"

En los últimos meses se está notando una pequeña corriente de creadores de contenido extranjeros que deciden mudarse a España y especialmente a Murcia. Muchos de ellos comparten su experiencia a través de redes sociales como TikTok donde cuentan cómo es dejar su país de origen y adaptarse al estilo de vida español.

Uno de los últimos en sumarse a Resta tendencia ha sido Edward Partis: un UGC Marketing Creator originario de Leicester que ha compartido un vídeo en el que explica las razones por las que tomó la decisión de dejar Reino Unido y mudarse a Murcia, donde asegura haber encontrado algo que le resulta difícil de describir, pero muy fácil de sentir.

En la grabación Partis cuenta que al principio no sabía bien cómo responder cuando le preguntaban por qué había elegido España: “No son los edificios”, comenta, “aunque son preciosos, ni las calles. En Inglaterra también hay lugares bonitos”. Pero según explica lo que realmente le conquistó fue algo más profundo: la cultura, la gente, la comida, la forma de vida.

El creador reflexiona que lo que hace especial a Murcia no se puede resumir en una lista de motivos turísticos, sino en un ambiente general que lo hace sentirse bien: “Es algo que me atrae, algo que realmente disfruto”.

Al final, entre risas, reconoce que su respuesta fue demasiado larga y promete simplificarla para la próxima vez: “Solo diré tapas".