Se viraliza un vídeo que documenta una situación crítica en el tranvía de Murcia: "Ojalá ser famoso y poder no subirme a esta basura"

Un vídeo compartido en la plataforma TikTok por el usuario Kidpy ha vuelto a prender la mecha de las denuncias recurrentes sobre la situación del transporte público en Murcia. En apenas unas horas la grabación se ha viralizado dejando constancia otro episodio de saturación de la red, en esta ocasión del tranvía: una imagen que cada vez resulta más que habitual para quienes dependen a diario de este servicio.

En la grabación de apenas 14 segundos se observa un vagón completamente abarrotado, con pasajeros de pie que apenas pueden moverse, agarrados como pueden a las barras amarillas del convoy y sobre la imagen aparece escrito el mensaje irónico: “Ojalá ser famoso y no poder subirme a esta basura”.

El eco en redes: quejas y resignación

La publicación, que ya acumula miles de visualizaciones y compartidos, no tardaba en generar comentarios de todo tipo. Algunos lo tomaron con humor, otros con indignación, pero casi todos coincidían en señalar lo mismo: la falta de inversión y planificación en la red de transporte murciana.

“Deberían de poner más frecuencias y ampliar ya más líneas, se queda pequeño”, escribía un usuario, reflejando una crítica compartida por muchos viajeros. Otros optaron por la ironía: “El tranvía d Murcia es un exoerimento social lojuro”, mientras que algunos mostraban simple cansancio: “Sacadme de Murcia”.

Una queja más en una larga lista

Este episodio no es aislado: hace apenas unas semanas, el transporte público volvía a quedar en evidencia durante las fiestas locales, cuando decenas de usuarios denunciaron la ausencia de refuerzos en el servicio de autobuses en plena celebración.

A esa situación se suman casos recientes documentados por la periodista María José Gil, que relataba cómo un autobús interurbano partía hacia La Manga con el parabrisas agrietado y con viajeros que se quedaban en tierra por la falta de plazas. La escena descrita como “un espectáculo tercermundista”, dejaba patente la precariedad de un sistema que a pesar de las constantes críticas siguen sin obtener respuesta por parte de las administraciones competentes.