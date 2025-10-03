El nombre de niño que no deja de crecer en la Región de Murcia: este es su significado

Uno de los datos más llamativos cuando se analizan los nacimientos en la Región de Murcia (que, en el reflejo que proyectan las influencers de la sociedad, parecen estar en pleno crecimiento) no es únicamente cuál es el nombre más repetido, sino aquel que crece con más fuerza de un año a otro. Un fenómeno que se está notando en buena parte de España y que, influido también por tendencias en redes sociales o en el mundo de las celebridades, apunta a un claro favorito entre los recién nacidos murcianos.

Según los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística , el nombre de niño más utilizado en 2023 fue Pablo, pero si nos fijamos en el crecimiento relativo, el que más avanza entre 2022 y 2023 es Martín. En números concretos este nombre pasó de 127 inscripciones en 2022 a 148 en 2023 lo que supone un incremento del 16,5% de la población de martines murcianos entre un año y otro.

Cuántos hay en Murcia y en el resto del país

La estadística del INE también permite observar la evolución más allá de los nacimientos. En la Región de Murcia viven actualmente 2.755 personas llamadas Martín, lo que equivale a una frecuencia de 3,5 por cada mil habitantes.

Además la edad media de quienes lo llevan es de apenas 24,5 años, lo que revela que se trata de un nombre reciente y elegido sobre todo por padres jóvenes en las últimas décadas.

Si lo comparamos con la fotografía nacional, el mapa de distribución muestra que Martín tiene un arraigo especialmente intenso en el norte de España (País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias o Cantabria), donde supera los 4,6 e incluso los 8 por mil habitantes. Murcia, con 3,5, se sitúa en la franja media-alta de la tabla.

En total en toda España lo llevan más de 76.000 personas, lo que confirma su ascenso como uno de los nombres de moda.

Distribución nombre Martín / INE

Qué significa Martín

Más allá de la estadística, este nombre tiene una carga histórica y cultural muy fuerte. Martín proviene del latín

y significa “consagrado a Marte”, el dios romano de la guerra. Su relación con la mitología grecorromana le da unas connotaciones de fuerza, valentía y protección.

También está ligado a la tradición cristiana gracias a San Martín de Tours, obispo que pasó a la historia por un gesto de caridad: compartir su capa con un mendigo que sufría el frío, lo que lo convirtió su nombre en símbolo de generosidad y empatía.

Curiosidades y popularidad

El nombre Martín, además de estar cada vez más presente en los nacimientos murcianos, lleva más de una década escalando posiciones en toda España.

Se ha colado entre los preferidos de los últimos años por su sonoridad corta, moderna y a la vez clásica, y porque cuenta con una gran presencia cultural en personajes célebres como Martin Luther King, referente mundial por su lucha pacífica por los derechos civiles.