El aparcamiento en pleno corazón de Murcia totalmente gratuito y del que muy pocas personas conocen su existencia

Encontrar un sitio donde dejar el coche en Murcia puede convertirse en toda una odisea. En una ciudad que todavía no ha logrado consolidar un sistema de transporte público ágil y competitivo, buena parte de los desplazamientos siguen dependiendo del vehículo privado.

El resultado es conocido: atascos frecuentes, altos niveles de contaminación que superan lo recomendado por la OMS y un coste económico y ambiental que pesa sobre la capital.

Las directrices europeas insisten en limitar el tráfico en los cascos urbanos, pero la realidad es que para muchos ciudadanos no hay alternativa real.

Ya sea por trabajo, gestiones o simplemente para disfrutar del centro, miles de personas necesitan entrar a diario con su coche. Los aparcamientos disuasorios en la periferia son una opción pensada para reducir la presión sobre el centro, aunque su lejanía, la falta de horarios flexibles o la inseguridad percibida juegan en contra de su uso. Los parkings privados, por su parte, suelen llenarse rápido y los precios no siempre resultan asumibles.

El rincón de la calle Comuneros

En medio de este panorama aparece una solución inesperada. En la calle Comuneros existe un aparcamiento gratuito y abierto las 24 horas que se ha ganado fama de “secreto bien guardado” entre quienes lo conocen. A menos de diez minutos a pie de la plaza de Santo Domingo o la Catedral, permite dejar el coche sin pagar un solo euro en una zona donde lo habitual es encontrar tarifas elevadas.

Las reseñas en Google Maps lo destacan precisamente por eso: su gratuidad. Varios usuarios lo señalan como un recurso muy útil, subrayando además un fenómeno curioso. En ocasiones, personas que frecuentan el lugar ayudan de manera espontánea a los conductores a encontrar hueco. Una de las opiniones lo resume sin rodeos: “No me importa si son vagabundos o no. Se lo merecen”.

La facilidad de acceso y su cercanía a los principales puntos de interés de la ciudad hacen que este aparcamiento sea una alternativa muy valorada tanto por vecinos como por visitantes. Aparcar allí implica ahorrar tiempo, dinero y evitar la frustración que suele acompañar a la búsqueda de plaza en pleno centro de Murcia.