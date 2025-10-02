Erik Harley, investigador en urbanismo, sobre el edificio abandonado del Museo Paleolítico del Mar Menor (Murcia): "De los 8 millones públicos invertidos ni rastro"

La Región de Murcia arrastra desde hace décadas un inquietante catálogo de proyectos abandonados que han acabado convertidos en esqueletos de hormigón: el inacabado hotel Huerto del Emir, la Torre Norte o la Torre Lucas. A esa lista negra se suma otro edificio que prometía ser un referente cultural y científico y que hoy está condenado al olvido: el Museo Paleontológico del Mar Menor.

En los últimos días el investigador en estudios urbanos Erik Harley, conocido por su trabajo de divulgación sobre lo que él mismo denomina pormishuevismo, ha publicado un vídeo en el que repasa la historia de este centro inacabado situado en Torre Pacheco. El divulgador recuerda que "de los 8 millones públicos invertidos ni rastro", en referencia al dinero destinado a unas obras que comenzaron en 2010 y quedaron paralizadas en 2013.

Un museo pensado para custodiar fósiles únicos

Erik explica que el proyecto nacía con la intención de dar cobijo a los restos hallados en la Sima de las Palomas, un yacimiento arqueológico de gran importancia en el Cabezo Gordo, donde aparecieron fósiles de neandertales de hace 130.000 años. Pero lo que iba a ser un espacio para la ciencia terminaba convertido en un edificio vacío, víctima de la falta de financiación y de la descoordinación institucional.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco asegura que no puede asumir ni el coste de finalizar la obra ni el mantenimiento posterior. Y el Gobierno de la Región de Murcia tampoco quiere hacerse cargo al entender que ya aportaba fondos en su día dando como resultado un equipamiento varado, que permanece abandonado desde hace más de una década.

Problemas de diseño y sobrecostes millonarios

Harley subraya en su vídeo que el edificio no solo quedó a medio hacer, sino que además arrastra fallos desde su planteamiento inicial. El arquitecto Federico Soriano lo concibió como el “hermano pequeño” de la montaña Cabezo Gordo, buscando un efecto de mimetización en el paisaje. Pero el museo se levantó bajo rasante y eso provoca que cada vez que llueve se inunde. Para evitarlo sería necesario instalar bombas de achique y un generador que garantice electricidad en caso de cortes.

Según las estimaciones actuales reactivar el proyecto costaría otros 15,9 millones de euros, una cifra que lo hace prácticamente inviable. Mientras tanto los restos neandertales siguen sin un espacio donde ser expuestos y estudiados como se merecen.

El vídeo recuerda también que en esta obra aparecieron nombres propios de la política local. Daniel García Madrid, exalcalde de Torre Pacheco y el propio Soriano se han visto vinculados a procesos judiciales relacionados con prevaricación.